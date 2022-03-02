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黃偉哲否認曾當線民 民進黨通過徵召競選連任

2022/3/2 17:04（3/2 20:22 更新）
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民進黨2日召開中執會，與會的台南市長黃偉哲（右1）、高雄市長陳其邁（右2）、新竹市長林智堅（右3）等人都戴上烏克蘭國旗藍、黃配色的口罩。中央社記者徐肇昌攝 111年3月2日
民進黨2日召開中執會，與會的台南市長黃偉哲（右1）、高雄市長陳其邁（右2）、新竹市長林智堅（右3）等人都戴上烏克蘭國旗藍、黃配色的口罩。中央社記者徐肇昌攝 111年3月2日
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（中央社記者溫貴香、葉素萍、王揚宇台北2日電）民進黨中執會今天通過台南市、高雄市及嘉義縣連任縣市長徵召，捲入線民風波的台南市長黃偉哲在會中澄清自己不是線民，連同高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁均通過將由黨主席徵召競選連任。

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民進黨選對會日前已原則同意台南市、高雄市、嘉義縣3個縣市「徵詢協調小組」結論，並責請秘書長林錫耀偕中央黨部完成徵召報告書，經黨主席蔡英文核定後，將完整報告提交今天中執會討論，進行徵召提名程序。

黃偉哲出席中執會針對捲入線民風波一事提出說明，與會人士轉述，黃偉哲在會中澄清自己不是線民，沒有當過一天的線民，更沒有陷害過任何一位同志，黨提名他，相信他會打贏選戰，也會讓民進黨在台南市議會的席次過半。（編輯：謝佳珍）1110302

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