民進黨屏東縣長初選辦辯論或政見會 3選將看法不一

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北25日電）民進黨立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄投入黨內屏東縣長初選，三方競爭激烈；鍾佳濱今天召開記者會，向民進黨選對會提出要求，希望未來屏東縣長初選的政見發表會，以電視辯論進行。

周春米認為，考量到初選時程以及過程中言詞交鋒不斷，應該以「政見發表會」形式較為妥當。莊瑞雄則說，他上週就拋出民調前一定要舉辦電視辯論的構想，要辦幾場可以再討論。

民進黨中常會23日通過屏東縣長提名初選選務日期，敲定4月6日至4月8日執行黨內初選民調。

鍾佳濱今天在立法院召開記者會表示，為讓屏東縣民能夠了解參選人的實際政策願景，而非僅有口號內容，他邀請其他2位參選人，共同針對各自的政見進行電視辯論。

鍾佳濱也說，希望選對會召集人林錫耀接受他的提議，以屏東縣長初選為首例，舉行電視政見辯論，讓初選回歸到公共政策的討論。

對此，周春米透過媒體群組發布新聞稿指出，闡述對屏東縣政的願景，是每位參選人都應該做的事情。但時代變遷下，網路可以傳遞許多訊息，許多願景也可以透過這樣的管道去發送，不一定要以傳統的「電視辯論」的形式處理。

周春米主張，若要以電視做為媒介，可以考慮採用「政見發表會」，這可以同時滿足闡述縣政願景以及保持黨內和諧的2個重要條件，這應是一個比較能夠顧全大局的選項。

莊瑞雄接受中央社記者訪問時表示，自己也主張辦電視辯論，但他不是附和鍾佳濱的意見，而是他早在上週就拋出民調前一定要舉辦電視辯論的構想，因為辯論攻防可以傳遞屏東的抱負與想法，不會流於各說各話，否則只是在比誰把主張背比較熟。

莊瑞雄表示，初選也是選舉造勢一環，但若只辦一場政見辯論不夠，至於要辦幾場可以再討論。（編輯：蘇龍麒）1110225