談年底北市選舉 林佳龍：會參與尋找好市長的過程

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（中央社記者王揚宇台北3日電）外界關注前交通部長、正國會要角林佳龍，是否爭取民進黨提名參選台北市長；林佳龍今天受訪說，大家一起來幫台北市找到一位好市長，「我會參與這個尋找的過程」。

林佳龍今天傍晚出席正國會舉辦的記錄香港反送中事件的電影「時代革命」包場活動，並於會前接受媒體聯訪，作上述表示。

外界關注民進黨在年底的台北市長選舉，會推派誰出來參戰，而林佳龍與衛生福利部長陳時中等人，被視為熱門人選。

林佳龍傍晚被媒體問到，如何評價競爭對手陳時中；他說，大家一起來幫台北市找到一位好市長，因為台北市是台灣首都，不過這些年跟國內外其他城市比起來，比較停滯，因此希望大家從台北市發展需求跟市民角度，尋找好市長，「我本身也會參與這個過程」。

媒體追問林佳龍，這是否代表要爭取黨內提名；他指出，自己過去擁有城市治理經驗，因此討論過程中，很多人會提到他，這都是可以開放的、大家去尋找適合的市長，「我是會參與這個尋找的過程」。

至於台北市長需要什麼條件；林佳龍認為，台北市是台灣的首都也是國際性的城市，因此跟國際交流、能夠代表台灣，都是非常重要；另外台北市面臨人口外移、少子女化及高齡化、城市教育文化等狀況，這些都是很多人關心的課題。

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林佳龍接著說，台北市長需要有跨越區域的宏觀視野，能夠協調跨縣市遇到的挑戰，不管是交通還是水環境等；不過，過去這些年比較可惜，因為比較多的本位主義，因此需要更多合作，未來的台北市長必須是區域聯合治理的領頭羊。

此外，對於時代革命這部紀錄片，林佳龍說，台灣很幸運，可以在院線上看到，呼籲大家買一張電影票，進場來看這部紀錄片，支持香港、守護台灣、聲援烏克蘭；也要挺世界上被壓迫的人民，讓他們可以追求自己的民主、自由與人權。（編輯：蘇志宗）1110303