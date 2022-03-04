藍委抗議停電赴經濟部發雞排 民進黨：政治操作

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（中央社記者劉冠廷、賴于榛、梁珮綺台北4日電）興達電廠開關場事故釀大停電，國民黨今天到經濟部外抗議，要求經濟部長王美花下台。國民黨立委林為洲中午也到經濟部門口發雞排。

民進黨發言人周江杰表示，國民黨過去不重視能源改革，只會一味反對第三天然氣接收站、反對能源改革，如今選舉到了，拿這些題材造勢、消費，找來一群穿著競選外套的擬參選人，用雞排將「停電」扭曲為「缺電」，甚至引用錯誤資訊誤導民眾，凸顯滿腦只有政治操作與選舉盤算，並非真心想要解決問題。

全台昨天無預警停電，國民黨文傳會主委凌濤今天上午帶領多名發言人及黨籍市議員擬參選人到經濟部外抗議，高喊「全民領雞排，王美花下台」的口號。

凌濤表示，政府上任以來，經歷5次大停電，光是2021年就有3次，加上昨天全台大停電，民眾已完全受不了了；而能源問題就是國安問題，但民進黨解決能源問題，竟然是用大內宣，告訴大家台灣不缺電，這樣的政府讓全民憤怒。

林為洲中午也到經濟部門口發送303份雞排，並訴求電費減免應給予5折優惠，否則減免費用連一份雞排都買不起。

林為洲表示，303大停電凸顯缺電問題，人為操作疏失代表電網韌性不夠，經濟部與台電都應負起全責，而王美花先前跟鴻海創辦人郭台銘「賭雞排」，如今卻未兌現承諾發放，由他來發，共發放303份、一份新台幣75元，共2萬2725元，並打上經濟部統編。

林為洲同步提出訴求，認為電費減免應給予5折優惠，否則，以一家三口電費約1000元計算，打95折僅減免50元，連一份雞排都買不起。

303份雞排從中午12時46分開始發放，約15分鐘發放完畢，林為洲說，沒有領到的民眾可找王美花領。

周江杰則透過媒體群組指出，停電凸顯「電力輸送網路」以及「基礎設施韌性不足」等問題，這也是民進黨一直力求的改革重點，2016年民進黨上台後，開始大規模處理電廠更新，希望達到穩定供電，不像國民黨過去單壓核電，疏於在相關電廠及電網工程的改善計畫。

周江杰說，總統蔡英文今天視察興達電廠，除再度表達歉意，也要求應該要對現有電網進行總體檢，並請經濟部督導台電檢討保護系統啟動的機制、檢討人員訓練。

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經濟部表示，對於昨天電力事故造成民眾高度不便，經濟部虛心接受各種形式的檢討批評，王美花上午也再次向社會表達深刻歉意。至於電價補償的部分，台電是採專案補償的方式，也會設置專案窗口協助。

經濟部指出，電力事故發生當下，備轉容量率高達24%以上，確實不是總體缺電的問題，但一個人為操作疏失，不僅影響一個電廠，甚至直接影響國家1/3的電力。面對這樣的系統性風險，經濟部會深切檢討，誠懇面對問題，加速解決問題，並針對電網進行風險改善工作。（編輯：蘇志宗）1110304

鴻海創辦人郭台銘斷言台灣今年一定缺電，經濟部長王美花多次表示不會，並願以此「賭雞排」。國民黨立委林為洲（右）表示要替王美花實現承諾，4日下午在經濟部門口發放303份雞排，發完為止。中央社記者趙世勳攝 111年3月4日

興達發電廠3日因人為疏失造成全台大停電，國民黨4日到經濟部外抗議，要求經濟部長王美花下台。國民黨立委林為洲（左）中午也到經濟部門口發送雞排，首位領到雞排的民眾早上9點就前往卡位。中央社記者趙世勳攝 111年3月4日

全台3日無預警停電，國民黨立委林為洲（前左）表示要幫經濟部長王美花實現承諾，4日下午在經濟部門口發放303份雞排，現場大排長龍，圖為民眾拿到雞排開心與林為洲自拍合影。中央社記者趙世勳攝 111年3月4日

全台3日再度發生大規模停電，由於經濟部長王美花曾表示台灣絕對不會缺電，願以此與鴻海創辦人郭台銘「賭雞排」；國民黨立委林為洲4日表示，要在經濟部前替王美花實現承諾發放303份雞排。圖為民眾於發放時間前自帶板凳排隊卡位。中央社記者趙世勳攝 111年3月4日