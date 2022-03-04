尿素短缺恐影響飛彈車 國防部：協調原廠改設定

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（中央社記者游凱翔台北4日電）因中國管制尿素出口，恐影響需添加尿素國軍飛彈發射車。國防部指出，將與原廠協調，取消尿素不足時行車電腦開啟保護的設定，經測試確認不影響車輛性能後，再全面改裝，達平時符環保、戰時可作戰目標。

由於中國近期管制尿素出口，導致車用尿素短缺，台灣也面臨尿素庫存可能不足，影響國軍多款需要添加尿素的飛彈發射車。

根據國防部近日送交立法院的報告指出，台灣因國情特殊，軍售武器獲得不易，且國家中山科學研究院受限國外軍規運輸載具輸出入限制，都以商業規格的柴油車改裝，但為了因應環保署自民國101年起提高柴油車氮氧化物（NOx）管制值，因此101年1月1日出產的柴油車必須添加車用型尿素，導致國軍部分商規的柴油戰鬥車輛要定期添加，以符合環保法規。

國防部表示，全球尿素的生產地主要在黑海（烏克蘭、俄羅斯）、中東（沙烏地、卡達、伊朗）、印尼及中國大陸，其中黑海及中東地區由於運費高、船期及供貨不穩，因此東南亞各國均由中國大陸進口。

國防部指出，中國生產尿素原料為全球產量的45%，但從110年10月起限制出口，陸續造成韓國、印度出現短缺，台灣近期也可能將遭受衝擊，讓部分國軍商規柴油車受影響。

針對現行的因應方式，國防部提到，各軍種車輛所屬單位將持續依循維修保養合約廠商，及大賣場等管道實施車用型尿素補充添加，而國防部也已核撥預算，由各軍完成尿素籌補，現存量無虞，且繼續與中油公司洽談簽訂車用尿素緊急支援協議。

針對精進作法，國防部提到，規劃由中科院及各軍種協調車商洽原廠授權設定為戰鬥模式（取消尿素不足時行車電腦的保護設定），並以電腦系統切換方式為主，經測試確認不影響車輛性能後，再全面改裝，達到平時符合環保、戰時可作戰目標。

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國防部也強調，車輛電腦切換為戰鬥模式後，便可不添加尿素，但也可能因為尿素管路長期沒有使用，造成結晶堵塞，將繼續由中科院及軍種會同車商研討作法，並發布技術通報。

軍方官員日前告訴中央社記者，不添加尿素僅會造成空氣污染，車輛仍可正常作動，在戰爭時期「有油可加」已是萬幸，戰時的軍車是沒有在管環保問題，但在平時，國軍必須跟著現行環保法規走，而尿素添加並非隨每次加油添加，視不同車型、久久添加一次即可；另外，一名在民間保修廠工作的董姓技師接受中央社訪問時強調，添加尿素是為了環保法規，沒有尿素一樣可以行駛，只是會排放大量廢氣造成空氣污染。（編輯：林興盟）1110304