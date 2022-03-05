台灣首批援烏克蘭物資在波蘭完成捐贈儀式

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）台灣日前啟運首批27噸援助烏克蘭的藥品及醫療器材人道物資送抵波蘭，昨日在波蘭首都華沙舉行捐贈儀式，由駐波蘭代表陳龍錦代表政府將物資交予波蘭政府戰略儲備署協助轉運烏克蘭相關單位使用。

台灣政府2月28日深夜啟運首批對烏克蘭援助的醫療人道物資飛往德國法蘭克福機場，外交部上午發布新聞稿指出，物資已順利運達，並完成捐贈儀式，由波蘭政府戰略儲備署（Governmental Strategic Reserves Agency）協助轉運。

外交部表示，俄羅斯入侵烏克蘭，戰火蔓延造成軍民傷亡，迫使大量烏克蘭人民逃離家園，中華民國台灣政府身為國際社會民主陣營的一員，秉持「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神，對烏克蘭啟運醫療人道救援物資，根據聯合國難民署（UNHCR）估計，過去一週已有超過100萬烏克蘭人民因為戰爭爆發，湧入鄰近的波蘭和斯洛伐克等歐洲國家避難。

外交部強調，政府將持續與理念相近國家合作，結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助烏克蘭人民度過難關，早日重建家園，恢復正常平靜的生活。（編輯：郭無患）1110305