紀念馬偕來台150週年 蔡總統：持續為台灣打拚

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總統蔡英文（右2）6日出席「紀念馬偕來台宣教150週年聯合慶典禮拜」致詞時表示，馬偕博士將他的一生，都奉獻給他所疼惜的台灣，長老教會也延續著「焚而不燬」的精神，為台灣社會帶來正面的力量。中央社記者郭日曉攝 111年3月6日

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天出席「紀念馬偕來台宣教150週年聯合慶典禮拜」指出，長老教會在台灣民主化過程中扮演很重要的角色，她期盼未來大家繼續走在追求公義的道路上，持續為台灣奮鬥打拚。

蔡總統致詞時表示，今年是馬偕博士來台宣教150週年，她很高興來參加長老教會北部大會聯合禮拜，和大家一起見證長老教會對台灣的付出與貢獻。

蔡總統提到，加拿大長老教會派馬偕博士來台宣教時，當時台灣對基督教的信仰還不是很了解，在馬偕博士的日記裡面有寫到他傳教時所遇到的困難與辛苦。但是他並沒有放棄，仍然堅持傳教，不只學習台灣的語言在北台灣傳教，在醫療及教育發展上，也有很大貢獻。

蔡總統指出，馬偕博士將他的一生，都奉獻給他所疼惜的台灣，長老教會也延續著「焚而不燬」的精神，為台灣社會帶來正面的力量。長老教會在台灣民主化過程中扮演很重要的角色，也在關鍵的時候發表宣言，促進台灣民主發展、實踐公義，讓台灣走向民主、自由及人權這條道路。

她談到，在座的牧長和兄弟姊妹長期為台灣祈禱、帶來福音並扎根，用最實際的行動，在教育、醫療及環境等社會事業，實踐對這片土地的愛。

總統說，過去這2年來，全世界都面對著疫情挑戰，國際情勢也有很大的改變，她特別感謝長老教會對政府的支持，也感謝所有兄弟姊妹團結防疫、守護台灣。

蔡總統表示，現在疫情還沒結束，她要拜託大家繼續做好防疫，也請大家持續為世界和平及國家人民祈禱。未來繼續走在追求公義的道路上，持續為台灣奮鬥打拚，願上帝祝福台灣。

隨後，蔡總統聆聽牧師林維道的祝福禱告後，現場宣布「慶典開始」。包括桃園市長鄭文燦、立法委員王定宇及加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）等人都出席這項活動。（編輯：楊凱翔）1110306

「紀念馬偕來台宣教150週年聯合慶典禮拜」6日在台北舉行，總統蔡英文（前左3）、加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）（前左2）及桃園市長鄭文燦（前左）等人都出席。中央社記者郭日曉攝 111年3月6日

總統蔡英文（左）6日在台北出席「紀念馬偕來台宣教150週年聯合慶典禮拜」，進場時向大家揮手致意。中央社記者郭日曉攝 111年3月6日