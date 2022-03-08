民調遭陳時中超車 蔣萬安：加倍努力

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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨備戰年底縣市長選舉，和民眾黨在台北市是否合作，一直是外界關注的焦點，有意參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今天說，他更希望看到全民合，政黨利益不應凌駕在人民利益之上。

至於中華傳播管理學會公布台北市長選舉最新民調，支持度遭衛福部長陳時中超越，面對民調的起伏，蔣萬安表示，民調都是借鏡與參考，不同機構的民調也都會有些差異，這都會列入內部的分析與參考；做得好的地方繼續維持，做不夠的會加倍努力。

前台北市長郝龍斌日前公開呼籲「藍白合」，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如卻認為，台北市沒有藍白合的可能。

蔣萬安今天上午與民眾黨立委蔡壁如共同召開記者會，外界關注是否透露藍白合契機，蔣萬安在會前受訪時表示，他更希望看到全民合，政黨利益不應凌駕在人民利益之上。

他解釋，與蔡壁如召開記者會討論的是精神衛生法修法內容，2020年就曾提出修法草案，當時希望行政院能將院版送入立法院，但遲遲等不到回應，現在好不容易在這會期送入立法院，希望能盡快排審。

此外，國民黨5日完成中常委選舉，但過程中賄選、換票傳聞不斷，蔣萬安表示，黨中央一再宣示若有賄選、換票等不當違規行為，一定會嚴查、嚴辦，希望黨中央能夠說到做到。

曾參與國民黨中常委選舉的蔣萬安，也以自身的經驗提到，選制必須要做深刻的檢討，不管是他過去參選中常委的經驗，或是這次選舉讓外界有很多的質疑，都希望黨中央能夠面對解決問題。（編輯：黃瑞弘）1110308