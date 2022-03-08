跨黨派立委推精神衛生法修法 盼朝野一同支持

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國民黨立委林為洲（前中）、蔣萬安（前左）及民眾黨立委蔡壁如（前右）8日舉行「38婦女節向精障照顧者致敬—讓精障家庭與社會無憂，需要對的解方」記者會，呼籲朝野一同支持精神衛生法的修法，實際保障病人及家屬權益。中央社記者徐肇昌攝 111年3月8日

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（中央社記者王承中台北8日電）國民黨立委林為洲、蔣萬安及民眾黨立委蔡壁如今天呼籲朝野一同支持精神衛生法的修法，實際保障病人及家屬權益。林為洲表示，明天衛環委員會新會期的首次會議就將審查包含行政院版本在內的各版本精神衛生法的修正草案。

行政院會日前通過精神衛生法部分條文修正草案，衛福部心理及口腔健康司長諶立中表示，這次修法有5大重點，包括強調推動心理健康促進、積極布建社區心理衛生中心、強化病人通報、強制住院改由法官保留原則及重視病人權益保障。

國民黨立委林為洲、蔣萬安、民眾黨立委蔡壁如今天在立法院召開記者會，表示將儘速推動「精神衛生法」修法，呼籲各政黨一同支持。現場也邀請台北市心生活協會、台北市康復之友協會、中華民國康復之友聯盟、嘉義市心康復之友協會等精神公益團體一同與會。

林為洲指出，行政院所提的修法版本有許多嚴重不足的地方，他與蔣萬安、蔡壁如及民間團體共同推出精神衛生法的修法版本，補足政院版的不足，除要求設置專線電話，也要求要發展據點為病人親友提供支持與諮詢服務、喘息服務，也注重病人社區居住與安養的服務、設施與措施。

林為洲呼籲政院、各部會及各黨派一起支持這個版本，實際保障病人及家屬權益，讓病人及家屬起伏的心情能有關懷，生活中的事務能有支持、有人可以互動，緩解精障者每日的生活壓力，加上穩定的就診治療，病人才能康復，自然會築起社會安全網。

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蔣萬安指出，從上屆立法院就開始關注精神衛生法修法，精神衛生法從民國79年制定至今，社會環境變化大，民眾對促進心理健康的需求也越來越高。最近這兩年，因為重大事件，精神障礙者常被污名化或被貼標籤，對於病人及家屬都是很大的傷害。希望這個會期，大家能夠盡力完成精神衛生法的修法。

蔡壁如表示，照顧精神障礙者的女性是男性的1.5倍，今天是婦女節來探討相關問題別具意義，精神衛生法是社會安全網的一部分， 社會安全網強調的是生理及心理健康，當人心理開始生病，家人要付出非常大的心力，所以大家非常關注精神衛生法，希望透過修法，讓基層的照顧者可以得到喘息的服務。（編輯：林興盟）1110308