王金平獲頒旭日大綬章 表彰對台日關係貢獻
（中央社記者王慶剛台北9日電）日台交流協會今天代表日本政府授予前立法院長王金平「旭日大綬章」，表彰他長年對日台關係的奉獻。王金平表示，台日關係患難見真情，堅實基礎難以撼動，感謝日本讓他有機會在台日關係上發揮具體功能。
日台交流協會代表泉裕泰致詞表示，王金平一向重視與日關係，在1992年創立「中日國會議員聯誼會」，後改組為「台日交流聯誼會」，更以立法院長身分，促進台日議員的交流。2011年王金平作為東日本震災台灣慰問訪日團團長，對日本進行訪問、提供支援，對日本人是莫大的鼓舞。鑑於王金平的重大貢獻，「旭日大綬章」授之無愧。
王金平表示，非常榮幸能獲贈日本政府授予外國人士的最高榮譽勳章「旭日大綬章」。台日因地理歷史因素，往來密切，民間交流沒有因為斷交而中止，反而隨著經濟發展更加頻繁。台日也在彼此發生危難時，互相幫助。
王金平說，台日的深厚情誼是「患難見真情」，奠定難以撼動的堅實基礎，他也因為與日本朝野各界頻繁往來，有了許多親如兄弟的好朋友，包括2008年赴日參加「美日台三邊戰略對話論壇」，前首相安倍晉三專程趕到會場見面，2017年訪問日本災區，時任財政大臣麻生太郎也縮短在德國的行程，提前返日晤面，都令他無比感動。
王金平說，台日之間能有今天密切的互信與友好，是透過每一個個人、一點一滴真情互動慢慢建立起來。今天榮獲此殊榮，是多年來與日本各界朋友真心相待所累積的善果，感謝日本各界的朋友讓他有機會在台日關係上發揮具體的功能。
王金平受訪表示，台灣目前亟欲加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府可以幫上很大的忙，希望日本政府可以一本初衷，在台灣解除福島食物的進口禁令後，加緊腳步協助台灣加入CPTPP。
立法院長游錫堃致詞表示，此殊榮彰顯日本政府表彰王金平對促進台日間的睦鄰友好。王金平長年在台日國會交流方面的無私奉獻，令人敬佩，也在11年前311地震發生後，對災區的物質支援及心靈撫慰不遺餘力，感動不少日本人。期待台日兩國今後的國會外交，也能在王金平奠定的基礎上精益求精。
今天的授勳儀式在日台交流協會代表官邸舉行，包括考試院長黃榮村、監察院長陳菊、台日關係協會會長邱義仁等人都出席觀禮。
日台交流協會指出，旭日章為頒發予功績卓越的國內外人士的勳章，六類旭日章中，「旭日大綬章」為最高勳位。
過去曾獲頒旭日大綬章的台灣人士，包括前考試院長許水德與前司法院長賴浩敏，兩人分別在2015年春季與2017年秋季獲頒。（編輯：謝佳珍）1110309
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