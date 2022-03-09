王金平獲頒旭日大綬章 表彰對台日關係貢獻

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（中央社記者王慶剛台北9日電）日台交流協會今天代表日本政府授予前立法院長王金平「旭日大綬章」，表彰他長年對日台關係的奉獻。王金平表示，台日關係患難見真情，堅實基礎難以撼動，感謝日本讓他有機會在台日關係上發揮具體功能。

日台交流協會代表泉裕泰致詞表示，王金平一向重視與日關係，在1992年創立「中日國會議員聯誼會」，後改組為「台日交流聯誼會」，更以立法院長身分，促進台日議員的交流。2011年王金平作為東日本震災台灣慰問訪日團團長，對日本進行訪問、提供支援，對日本人是莫大的鼓舞。鑑於王金平的重大貢獻，「旭日大綬章」授之無愧。

王金平表示，非常榮幸能獲贈日本政府授予外國人士的最高榮譽勳章「旭日大綬章」。台日因地理歷史因素，往來密切，民間交流沒有因為斷交而中止，反而隨著經濟發展更加頻繁。台日也在彼此發生危難時，互相幫助。

王金平說，台日的深厚情誼是「患難見真情」，奠定難以撼動的堅實基礎，他也因為與日本朝野各界頻繁往來，有了許多親如兄弟的好朋友，包括2008年赴日參加「美日台三邊戰略對話論壇」，前首相安倍晉三專程趕到會場見面，2017年訪問日本災區，時任財政大臣麻生太郎也縮短在德國的行程，提前返日晤面，都令他無比感動。

前立法院長王金平（左）9日在日本台灣交流協會代表官邸，由日本駐台代表泉裕泰（右）頒贈「旭日大綬章」。王金平表示，能獲此殊榮，是多年來與日本各界朋友真心相待所累積的善果，感謝日本各界朋友讓他有機會在台日關係上發揮具體功能。中央社記者徐肇昌攝 111年3月9日

王金平說，台日之間能有今天密切的互信與友好，是透過每一個個人、一點一滴真情互動慢慢建立起來。今天榮獲此殊榮，是多年來與日本各界朋友真心相待所累積的善果，感謝日本各界的朋友讓他有機會在台日關係上發揮具體的功能。

王金平受訪表示，台灣目前亟欲加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），日本政府可以幫上很大的忙，希望日本政府可以一本初衷，在台灣解除福島食物的進口禁令後，加緊腳步協助台灣加入CPTPP。

立法院長游錫堃致詞表示，此殊榮彰顯日本政府表彰王金平對促進台日間的睦鄰友好。王金平長年在台日國會交流方面的無私奉獻，令人敬佩，也在11年前311地震發生後，對災區的物質支援及心靈撫慰不遺餘力，感動不少日本人。期待台日兩國今後的國會外交，也能在王金平奠定的基礎上精益求精。

今天的授勳儀式在日台交流協會代表官邸舉行，包括考試院長黃榮村、監察院長陳菊、台日關係協會會長邱義仁等人都出席觀禮。

日台交流協會指出，旭日章為頒發予功績卓越的國內外人士的勳章，六類旭日章中，「旭日大綬章」為最高勳位。

過去曾獲頒旭日大綬章的台灣人士，包括前考試院長許水德與前司法院長賴浩敏，兩人分別在2015年春季與2017年秋季獲頒。（編輯：謝佳珍）1110309

前立法院長王金平（前中）9日接受日本駐台代表泉裕泰（前右3）代表日本政府頒贈「旭日大綬章」，監察院長陳菊（前左）、立法院長游錫堃（前左2）、考試院長黃榮村（前右）及台日關係協會會長邱義仁（後左）等人到場致意並合影。中央社記者徐肇昌攝 111年3月9日

前立法院長王金平（後）9日在日台交流協會代表官邸獲頒日本政府授予外國人士的最高榮譽勳章「旭日大綬章」，並向到場觀禮來賓拱手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年3月9日