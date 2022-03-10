駐波士頓辦事處長投書美媒：台灣堅定捍衛主權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）駐波士頓辦事處長孫儉元投書美媒表示，中國拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭，凸顯北京不尊重國家主權。台灣決心維護台海和平，將與理念相近國家一同堅定因應中國構成的威脅。

俄羅斯2月24日大舉入侵烏克蘭以來，台海局勢受到廣泛關注。美國新英格蘭地區最大報「波士頓環球報」（Boston Globe）國際事務專欄作家賈柯比（Jeff Jacoby）3月2日撰文呼籲立即讓台灣擁有核彈，以核武嚇阻對台灣虎視眈眈的北京當局。

孫儉元撰文「台灣捍衛主權的決心堅定不移」（Taiwan remains determined to defend its sovereignty）回應上述文章，7日刊於「波士頓環球報」紙本與網站。

孫儉元表示，台灣對烏克蘭情勢感到痛心，俄羅斯蓄意、無端且無理攻擊烏克蘭的行為公然違反國際法，且在區域內引發人道災難。

文章寫道，台灣是民主主權國家，也是國際社會負責任的利害關係者，除強烈譴責俄羅斯外，也和多國一同經濟制裁俄羅斯，向烏克蘭人民提供人道援助。中國拒絕譴責及施壓俄羅斯停止非法入侵烏克蘭，凸顯中國是不尊重國家主權且罔顧人命的威權國家。

孫儉元說，中國對台灣的軍事威脅極深。中國政府明確表示保留對台採取包括動武在內「一切必要措施」的選擇；美國國防部評估，2027年中共解放軍實現現代化目標後，中國對台可能擁有更多軍事選項。

此外，中華民國國防部長邱國正去年10月警告，共軍將在2025年具備全面犯台能力。

孫儉元在文末重申，台灣決心維護台海和平穩定，將堅定捍衛主權及自由民主的生活方式。此外，台灣也會繼續與理念相近的民主國家合作，堅定回應中國與日俱增的壓力，確保印太地區自由開放。（編輯：劉學源）1110310