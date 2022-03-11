密西根州議會成立友台連線 美國中西部第6例

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美國密西根州參眾議會9日成立「友台連線」，擔任共同主席的6名跨黨派議員向駐芝加哥辦事處長姜森（中）頒贈成立宣言。（駐芝加哥辦事處提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年3月11日

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（中央社記者尹俊傑紐約10日專電）密西根州參眾議會9日成立跨黨派「友台連線」，為美國中西部第6例。密州參議會並通過決議，重申支持台灣關係法、強化經貿及投資合作，深化雙邊關係與情誼。

駐芝加哥辦事處長姜森當天訪問密西根州，在議會與近20名密州參眾議員一同見證「友台連線」（Taiwan Friendship Caucus）成立。這是繼伊利諾、威斯康辛、明尼蘇達、愛荷華及印第安納州後，美國中西部州議會第6個專注台灣事務的跨黨派議會團體。

姜森致詞時說，台灣與密西根州理念相近，值此民主價值在俄烏戰爭中備受威脅之際，感謝密州參眾議員成立「友台連線」，強化對台美關係與民主價值的支持。

密西根州議會「友台連線」有6名共同主席，分別為華裔民主黨籍州參議員張理（Stephanie Chang）、共和黨籍州參議員倫斯塔德（Jim Runestad）、共和黨籍州眾議員黎利（Jim Lilly）、民主黨籍州眾議員柯爾曼（Kevin Coleman）、共和黨籍州眾議員柏曼（Ryan Berman）及民主黨籍州眾議員布林（Kelly Breen）。

6人在議場宣布「友台連線」成立後舉辦慶祝酒會，向姜森頒贈「友台連線」成立宣言。除近20名州議員出席外，中華民國僑務委員盧蔓菁等眾多旅居當地的僑胞參加，慶賀台灣與密西根州關係新里程碑。

張理、倫斯塔德、黎利、柯爾曼、柏曼及布林致詞時都說，台灣與密西根州關係緊密，期盼透過成立跨黨派「友台連線」持續強化雙邊夥伴關係及共同價值。

另外，密西根州參議會當天通過第0115號決議，支持強化台美經貿合作關係。

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決議提到，台美共同支持自由、民主、人權、法治等普世價值，雙邊貿易關係密切。台灣為密西根州在亞洲第7大出口市場，2020年密州對台出口貨品總值2.25億美元；密州企業依台灣關係法加強與台灣往來，對強化雙邊經濟關係至為關鍵。

姜森說，密西根州是台灣在美國中西部重要經貿夥伴，雙方在農產貿易、高科技供應鏈、教育及學術方面合作密切。駐芝加哥辦事處珍惜密州議會朋友情誼，期盼台灣與密州合作能更上層樓。（編輯：陳惠珍）1110311