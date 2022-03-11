憂通膨壓垮學校營養午餐 立委籲速提專法解困境

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（中央社記者王揚宇台北11日電）時代力量立委王婉諭今天表示，外界擔心通膨壓垮學校營養午餐，也凸顯營養午餐的制度性問題，呼籲行政機關應盡速提出相關專法，解決學校端的人力困境、推動食材足跡透明化、強化監督機制等。

王婉諭今天與大享食育協會秘書長黃嘉琳、全國餐盒食品同業公會全國聯合會理事長陳明信等人，在立法院召開記者會，提出上述主張。

陳明信認為，營養午餐最大的問題其實不是價格，而是信任，業者要讓家長安心、放心，也要讓大家看到學校午餐業者面對基本薪資在漲、食材在漲，但營養午餐價格仍綁死的困境。

陳明信指出，中央除了應訂定專法解決營養午餐問題，地方縣市政府也該思考營養午餐的價格是否合理，因為再苦都不該苦孩子。

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王婉諭說，當前學校營養午餐所面臨的根本困境，就是缺乏一部專門針對營養午餐的立法規範。以日本與韓國為例，分別於1954年和1981年訂定相關專法，反之，台灣目前跟營養午餐相關的規範，就散落在10個不同法規，這樣的情況，讓營養午餐政策完全缺乏整體思考，甚至出現各縣市各行其事的狀況。

王婉諭認為，行政機關應盡速提出專法，解決現行學校端的人力困境、推動食材足跡透明化、強化監督機制，並且將各縣市的營養午餐費用及食材補助原則法制化，讓定價結構能有明確的公式，也避免一國多制的食材補助情況。（編輯：翟思嘉）1110311