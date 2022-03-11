311地震11週年 總統：台日幫助彼此是真心好朋友

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（中央社記者賴于榛台北11日電）總統蔡英文今天在臉書表示，台日歷經311、疫情挑戰，幫助彼此度過一次次難關，是真心好朋友，未來，台日面對世界局勢的變動，以及威權主義的擴張，一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。

日本311地震滿11週年，蔡總統今天在臉書分享日本台灣交流協會的影片並指出，肝膽相照，赤誠以待，台灣和日本是真心支持彼此的好朋友，影片中，看到來自日本各地的朋友對台灣的支持和想念，相信在疫情期間，大家很久沒有前往日本，一樣對日本有滿滿的牽掛。

蔡總統說，不論是11年前的311東日本大地震災害，或是近年的國際疫情挑戰，台灣和日本幫助彼此度過一次又一次的難關；患難見真情，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，日本6度捐贈疫苗給台灣，總量達到420萬劑，讓人感到友誼的可貴。

蔡總統表示，未來，面對世界局勢的變動，以及威權主義的擴張，台灣和日本作為共享民主信念、堅守自由價值的夥伴，也一定會繼續堅定捍衛區域的和平穩定。

蔡總統說，「海內存知己，天涯若比鄰」，希望不久的將來，台灣和日本朋友，能夠恢復更多交流的機會。

副總統賴清德也在臉書表示，日本遭逢311的挑戰衝擊、災後漫長的重建之路，台灣人民展現溫暖友誼，以真摯堅定的情誼，建立兩國「台日友好」的緊密起點，這11年間，兩國彼此協助救災、捐款及互贈物資，在挑戰下互相扶持。

賴副總統說，相信未來，台日雙邊關係會越來越緊密，並在堅實友誼的基礎下，深化經貿、農業、文化、災防等各方面交流，成為互惠互助的重要夥伴。

賴副總統也表示，期待國際疫情趨緩時，台日之間能自由來往，以行動實現台日友好的精神。（編輯：林興盟）1110311