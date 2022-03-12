談藍白合 柯文哲：對台灣有利不管哪黨都可合作

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針對年底選舉是否有可能「藍白合」，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲（前中）12日表示，要從整個台灣利益去思考，如果是對台灣整體有利，不管是哪一黨都可以合作。中央社記者曾以寧攝 111年3月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）民眾黨主席柯文哲今天出席「華山論壇」高雄場被問及年底選舉是否有可能「藍白合」，他表示，要從整個台灣利益去思考，如果是對台灣整體有利，不管是哪一黨都可以合作。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲今天到高雄翰品酒店出席民眾黨「華山論壇」高雄場，媒體聯訪問及今年地方選舉民眾黨與國民黨聯手「藍白合」可能性。

柯文哲表示：「藍白合要看合什麼。」他以民眾黨在立法院投票作法為例，都是按照議題討論，不同題目可能跟不同政黨合作，如果是對台灣、對整體有利的，不管是哪一個黨都可以合作，「這樣的態度比較正確。」

柯文哲也說，這半年來都太過政黨本位思考，看起來比較「Low」，「如果不以政黨本位思考，很多事情會變不一樣。」

媒體詢問藍白合是否有可能「藍被白吃掉」，柯文哲表示，他比較務實、不會不切實際，政黨政治是人才競爭，不要幻想一步登天，民眾黨最近支持度有上升趨勢，但他非常清楚，基層組織還是很薄弱，還需要時間日積月累。

對於有人勸國民黨主席到高雄選市長，柯文哲是否也會「親征」。柯文哲說，要選高雄市長，戶籍要移動，變成要停掉台北市長職務，有實際操作困難。

至於華山論壇第1場就安排在高雄，柯文哲表示，「都是台灣的一部分」，希望在每個地區讓大家討論民眾黨的中心思想、基本政策要怎麼決定，在高雄、台中、台北各辦1場，至於順序「只是時辰安排」。

民眾黨今天在高雄舉辦「華山論壇」，由高雄市黨部主委馮啟彥主持，柯文哲上台花超過30分鐘論述政策理念。民眾黨高雄市各選區議員被提名人莊貽量、劉家榮、李佳玲也都出席。（編輯：郭諭儒）1110312

民眾黨12日在高雄舉辦「華山論壇」，包括身兼黨主席的台北市長柯文哲（前左4）及多名民眾黨高雄市各選區議員被提名人都出席。中央社記者曾以寧攝 111年3月12日