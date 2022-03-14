獲救幻象2000飛官住院觀察 雙親傍晚醫院探視

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空軍幻象2000戰機14日執行戰訓任務疑機械故障，飛官黃重凱彈跳獲救平安，目前住院觀察；失事的幻象2000是空軍明星戰機，曾登上空軍的形象海報（上）。（翻攝照片）中央社記者盧太城台東攝 111年3月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）空軍幻象2000戰機今執行戰訓任務疑機械故障，飛官黃重凱彈跳獲救平安，目前住院觀察，他的雙親傍晚抵達台東馬偕醫院。軍方動員海陸空搜尋飛機殘骸，目前暫無所獲。

黃重凱送到台東馬偕醫院，經抽血、生化檢查、氧氣濃度檢查、超音波、電腦斷層、脊椎X光片等各項檢查都沒有問題，也無外傷。由於搜救過程中嗆水因此還要住院觀察。

黃重凱父母親下午2時從嘉義開車，在傍晚5時多抵達台東馬偕醫院，在軍方人員陪同下進入病房探視。台東馬偕醫院公關蔡福松接受媒體聯訪表示，黃重凱的雙親從嘉義趕到台東內心非常的焦急，也感謝大家關心，希望留給他們空間，讓孩子能好好休息。

下午空軍司令熊厚基趕抵台東馬偕醫院探視，並未對外發言。另外，軍方也派遣人員從知本沿岸朝台東市方向尋找飛機殘骸；海巡署派遣巡邏艇在海面搜尋，截至晚上6時均無所獲。

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失事的幻象2000是空軍明星戰機，當過空軍的形象海報，以及2021年空軍桌曆上的招募人才宣傳。

空軍司令部發布新聞稿表示，新竹基地機號2017幻象戰機，上午10時8分於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，飛行官於空域回報機械故障要求返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫要求彈射跳傘，基地隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，人員獲救後情況良好，送醫觀察。（編輯：孫承武）1110314