捐政治獻金避免觸法 捐贈超過限額共開罰8454萬元

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（中央社記者陳俊華台北17日電）監委趙永清今天說，政治獻金法上路18年，累計裁罰3億多元，很多人因不知情而觸法，最多的是「捐贈超過限額」，共開罰8454萬餘元；年底九合一選舉，從4月25日起可開設政治獻金專戶。

監察院廉政委員會召集人、監察委員趙永清下午舉行記者會時表示，政治獻金法實施18年來，成為民眾政治參與重要一環，擬參選人收受的政治獻金超過新台幣332億元，大家習慣捐贈、收受獻金，但沒注意到相關規範。

趙永清說，監察院不是很喜歡開罰，很多情況下是民眾不知情而觸法，因此有必要加強說明、宣導，11月26日九合一選舉，從4月25日起，就可設立政治獻金專戶，經監察院許可後，可收受政治獻金到投票前一日（11月25日）止。

趙永清指出，以民國93年政治獻金法實施到109年間，共有12項重要選舉，歷年政治獻金收入總額332億4595萬餘元，最多的是來自個人捐贈，占超過一半以上；其次是公司企業，以及政黨、匿名捐贈。

趙永清說，統計歷年政治獻金裁罰情形，裁罰金額共3億239萬餘元，裁罰件數最多的是「捐贈超過限額」共759件、開罰8454萬餘元；其次是「累虧公司捐贈」的429件、5828萬餘元；第三是「未盡查證義務」的192件、6958萬餘元。

趙永清指出，以107年九合一選舉為例，政治獻金就有40億9643萬餘元，裁罰情形分為行政罰及刑事罰。刑事罰有6件，是未經監察院許可就設立專戶收受政治獻金，已移請檢察機關偵辦；行政罰82件，包括捐贈超過限額、境外資金捐贈、未成年捐贈、累虧公司捐贈等。

趙永清說，對捐贈者開罰的違法樣態，「捐贈超過限額」36件、「境外資金捐贈」33件，以外資29件最多、港資4件，沒有陸資捐增；對受贈者開罰，則有未查證而收受未成年政治獻金3件、收受累虧公司政治獻金2件。

監察院公職人員財產申報處長陳美延表示，提醒捐贈者，個人每年對同一擬參選人捐贈額度上限為10萬元，對不同擬參選人捐贈額度上限為30萬元；營利事業對同一擬參選人為100萬元，對不同擬參選人為200萬元；人民團體對同一擬參選人為50萬元，對不同擬參選人為100萬元。

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陳美延說，其次，易受罰者是境外資金捐贈，請注意外陸港澳的人民、法人或團體等不可以捐贈政治獻金。千萬不要收外、陸、港、澳政治獻金，如果收受後應在政治獻金會計報告書申報截止日前，向監察院辦理繳庫、且不得返還。

媒體詢問，今年九合一選舉政治獻金的查核、裁罰何時進行？陳美延表示，公職人員財產申報處有一個組負責政治獻金，包括組長在內只有14人，在選舉年要輔導製作會計報告書，因此今年不會有查核計畫，明年又有總統、立委選舉開始，所以要到後年才開始查核。（編輯：蘇志宗）1110317