更多編輯台推薦新聞：
3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真
國際

3國總理訪基輔途中自曝行蹤 烏克蘭鐵路公司：勇敢但天真

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
民進黨
新聞專題
民進黨2/300

綠：提出18歲公民權修憲案 國民黨立委別打假球

2022/3/17 21:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北17日電）立法院朝野黨團今天協商18歲公民權修憲案，但未達成共識。民進黨發言人周江杰說，蔣萬安等多位提出憲法修正案，要求落實18歲公民權的國民黨委員，不要再打假球，應說明月底立法院表決時，是否會支持18歲公民權通過。

周江杰晚間透過新聞稿表示，憲政改革是台灣重要的改革工程，這次修憲過程中，國民黨立委在社會輿論壓力下，宣稱支持18歲公民權，但從公聽會到審查會都選擇缺席，充分證明國民黨根本是在打假球，企圖阻撓年輕族群取得投票等公民權利。

周江杰說，民進黨、時代力量和民眾黨等3個政黨為求18歲公民權能順利通過立法院審查，都對自己的憲政改革主張做了讓步，為的就是求取朝野最大共識，如今卻因國民黨從頭到尾的惡意阻擋，台灣的憲政改革珍貴時刻將功虧一簣。

他說，國民黨應向社會大眾和年輕族群說明，為何選擇惡意杯葛修憲委員會，為何容許國民黨召集委員怠忽擔任主席的義務。

周江杰表示，蔣萬安、江啟臣、魯明哲、謝衣鳯、林為洲、費鴻泰、林奕華等多位提出憲法修正案，要求落實18歲公民權的國民黨委員，應表態是否支持18歲公民權通過立法院審查，勿在台灣的民主化歷史上留下汙點。（編輯：謝佳珍）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀