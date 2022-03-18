蘇貞昌：台灣原民自治 比美加澳紐有過之無不及

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（中央社記者范正祥台北18日電）立委今天質詢原住民族自治相關議題，行政院長蘇貞昌對此回應，台灣原住民族的自治，比起美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，有過之，無不及。他也批評，中國的原住民族沒有自治，都是官派。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

國民黨籍的平地原住民立委鄭天財質詢時，關注原住民族自治議題及相關立法。

蘇貞昌表示，政府重視原住民族。他舉例，行政院會昨天通過「原住民族保留地管理利用條例」草案，函請立法院審議，具體落實保障原住民族土地權利的精神。

談及關心原住民族，蘇貞昌也提到，他的女婿是原住民，兩位孫女都原住民。

鄭天財期盼政府繼續努力實踐對於原住民族自治的相關事項，蘇貞昌對此指出，台灣原住民族的自治，比起美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，有過之，無不及。

另外，蘇貞昌也批評，中國的原住民族沒有自治，都是官派。

看待原住民族自治相關議題，蘇貞昌說，國家一體，他也希望原住民族治理國家。（編輯：蘇志宗）1110318