更多編輯台推薦新聞：
哥吉拉初代主角寶田明逝世 享壽87歲
娛樂

哥吉拉初代主角寶田明逝世 享壽87歲

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增1例、境外移入74例 無死亡
首頁 / 政治
蘇貞昌
新聞專題
蘇貞昌2/300

蘇貞昌：台灣原民自治 比美加澳紐有過之無不及

2022/3/18 13:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北18日電）立委今天質詢原住民族自治相關議題，行政院長蘇貞昌對此回應，台灣原住民族的自治，比起美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，有過之，無不及。他也批評，中國的原住民族沒有自治，都是官派。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席，並備質詢。

國民黨籍的平地原住民立委鄭天財質詢時，關注原住民族自治議題及相關立法。

蘇貞昌表示，政府重視原住民族。他舉例，行政院會昨天通過「原住民族保留地管理利用條例」草案，函請立法院審議，具體落實保障原住民族土地權利的精神。

談及關心原住民族，蘇貞昌也提到，他的女婿是原住民，兩位孫女都原住民。

鄭天財期盼政府繼續努力實踐對於原住民族自治的相關事項，蘇貞昌對此指出，台灣原住民族的自治，比起美國、加拿大、澳洲、紐西蘭，有過之，無不及。

另外，蘇貞昌也批評，中國的原住民族沒有自治，都是官派。

看待原住民族自治相關議題，蘇貞昌說，國家一體，他也希望原住民族治理國家。（編輯：蘇志宗）1110318

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀