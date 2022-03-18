立委籲調農業天然災害現金救助金額 農委會盤點中

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（中央社記者王揚宇台北18日電）國民黨立委徐志榮今天質詢指出，農業天然災害現金救助金額10年來沒有調整，考量相關種植成本上漲，有必要檢討。行政院長蘇貞昌說，應該合理照顧農民；農委會主委陳吉仲表示，已在盤點。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。徐志榮質詢時舉草莓為例，說明目前農業天然災害現金救助金額，10年沒動過，有調整的必要，因為肥料、人工、草莓苗的價格都在漲，希望政府能通盤檢討各類水果的補助金額。

蘇貞昌說，經過10年一定有變動，農委會應該適時、合理的照顧農民；陳吉仲表示，有的甚至20年沒有調漲，目前已在盤點，會再跟蘇貞昌報告。

徐志榮也關心台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等議題；他說，如果開放有輻射疑慮的福島5縣食品，經過多年努力下，還是無法進入CPTPP，是否有可能恢復到原來，不讓有輻射疑慮的食品進來。

蘇貞昌說，台灣加入CPTPP跟開放福島安全食品進口，這不互為條件，只是台灣要跟世界、會員國證明，台灣是願意遵守國際規範、科學證據、合理標準的國家，有這樣的決心要展現給人家看，不是作為交換條件。

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此外，徐志榮提到，受疫情影響，醫院不開放探病，這是對的，但在安養中心的長者，有的不是生病就是年紀很大，如果家屬能跟以前一樣，可以每天探視，這對長者的健康有幫助，因此在防疫安全的原則下，能否適度開放。

衛生福利部長陳時中說，現在是雙北、桃園沒有開放，台南近來因為有一波小疫情，所以也暫停，其餘部分是開的，等疫情稍微鬆一點就會開，而桃園、雙北現在傳播鏈也差不多斷了，也馬上就會開。（編輯：林興盟）1110318