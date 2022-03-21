民團憂民事訴訟法修法限縮上訴權 籲立院開公聽會

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（中央社記者王揚宇台北21日電）民間司改會今天指出，支持金字塔型訴訟制度的改革方向，但司法院所提民事訴訟法的修法版本，已初審通過進入協商階段，當中恐限縮人民上訴權，呼籲立法院召開公聽會聆聽各界意見，勿倉促通過。

民間司改會也公布相關連署書與詳細理由，邀請各界加入，呼籲總統蔡英文貫徹司法改革國是會議決議，行穩致遠。

財團法人民間司法改革基金會董事長林永頌等人今天與國民黨立委李貴敏、時代力量立委邱顯智與陳椒華，在立法院召開記者會，提出上述主張。

民間司改會說，支持「金字塔型訴訟制度」改革方向，但這應有完善配套措施，穩步漸進推動改革。然而，司法院針對民事訴訟法的修正，已提出2部分草案，其中修正民事訴訟法第447條文部分，已進入黨團協商階段。

民間司改會指出，檢視相關條文發現，草案不僅對於堅實事實審的效果相當有限，也限縮人民上訴權的規定，不僅客觀條件尚未成熟，也缺乏適當的緩衝。

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對此，民間司改會呼籲，這次修法茲事體大，立法院應就民事訴訟法修正案，召開公聽會聆聽各界意見。此外，如果修法限縮上訴權，應配套放寬民事再審的門檻，救濟可能增加的錯案誤判；如果修法擴大律師強制代理，應配套調整法律扶助範圍，保障無力負擔律師費用民眾的訴訟權。

民間司改會也呼籲，應全面檢討民事證據法的強化，將人證的調查程序、專家證人制度、證據提出及調查程序的效率與法院得職權調查證據界限等問題，納入修法範圍。此外，司法院應提出金字塔型人事組織的配套修法草案，充實一、二審人力，精簡第三審員額等。（編輯：郭無患）1110321