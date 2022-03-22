王芮緹申請參軍烏克蘭 外交部：建議出發前來聊聊

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（中央社記者黃雅詩台北22日電）阿美族男子王芮緹申請加入烏克蘭志願軍，外交部今天表示，不鼓勵民眾做出可能危害生命安全的舉動，但依法不能限制民眾人身自由，希望民眾做決定前「先打電話跟外交部聊聊」，以充分理解行動風險。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安回應媒體提問時表示，有民眾想參加國際志願軍協助烏克蘭，這種「見義勇為」的心情外交部非常可以理解，但政府站在保護人民立場，考量烏克蘭正遭逢戰爭，民眾前往將有人身安全風險，不鼓勵民眾此時前往烏克蘭。

歐江安說，外交部已多次發布旅遊警示和新聞說明，呼籲民眾避免前往烏克蘭，也已完成烏克蘭撤僑行動，但每個人對自己生命要負責，台灣是民主國家，必須尊重人民決定。

歐江安表示，憲法第10條規定人民有居住遷徙自由，沒有法律明文規定民眾不可以出國去哪裡，外交部尊重每個人對自己生命的重大決定，但外交部立場不鼓勵民眾此時前往烏克蘭，希望民眾出去之前，可以先打電話跟外交部聊聊，外交部會向民眾好好說明前往烏克蘭的風險。

外交部表示，波蘭駐台灣機構日前也特別澄清網傳不實資訊，波蘭駐台代表處並未提供任何協助台灣民眾參與烏克蘭志願軍的消息。

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歐江安並說明台灣對烏克蘭物資與捐款的最新情形，她表示，捐助烏克蘭的賑災專戶目前募集款項達7億8千8百多萬元，7日第一波捐給波蘭1億元新台幣，15日第二波捐給中東歐5國共1150萬美金（約3億2200萬），捐款轉給相關政府或政府指定難民機構，執行完畢將要求提交成果報告，以符合公開透明原則。

歐江安表示，外交部募捐愛心物資活動已截止，收到物資總箱數超過2萬箱，重量超過200噸，目前在打包上櫃中，17日啟運首批5.5噸物資到斯洛伐克，接續規劃每天以DHL空運約10噸物資的方式，分批把200噸物資運到斯洛伐克、波蘭等國。（編輯：翟思嘉）1110322