民眾自願赴烏加入傭兵抗俄 蘇貞昌：不鼓勵去打仗

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（中央社記者王承中台北22日電）阿美族男子王芮緹申請加入烏克蘭國際傭兵，對抗俄羅斯入侵；行政院長蘇貞昌表示，年輕人保家衛國，一起為普世價值努力，值得肯定，但不鼓勵人民去打仗。

35歲台灣阿美族男子王芮緹，決心幫烏克蘭對抗俄羅斯入侵，他19日專程從台灣飛到芬蘭，已向烏克蘭駐芬蘭大使館遞交「國際傭兵申請書」。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。國民黨立委廖婉汝詢問，是否鼓勵人民自願前往烏克蘭對抗俄羅斯入侵？蘇貞昌表示，鼓勵大家一起保國衛民，政府對烏克蘭提供人道援助也是盡心盡力，但不鼓勵人民去打仗。

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蘇貞昌表示，對於俄羅斯入侵烏克蘭，全國上下同聲譴責，各方面予以抵制；年輕人保家衛國，一起為普世價值努力，這都值得肯定，但是否要去烏克蘭打仗，國防部長邱國正日前在立法院備詢時回答不鼓勵，這也是對的。

韓國法律明文禁止國民自願前往烏克蘭作戰，違者可予以裁罰，台灣是否也會開罰？蘇貞昌表示，台灣是法治國家，各種行為要處罰，必須要立法院通過法律。（編輯：郭無患）1110322