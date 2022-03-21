沒武器缺訓練 外籍志願軍投身烏克蘭變烏合之眾[影]

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俄羅斯入侵烏克蘭後，前來助戰的外國志願軍卻因缺武器、缺訓練，儼然淪為烏合之眾。圖為烏克蘭軍人。（圖取自facebook.com/UkrainianLandForces）

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（中央社烏克蘭利維夫20日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭後，受烏克蘭總統澤倫斯基感召前來助戰的外國志願軍，卻因缺武器缺訓練，儼然淪為烏合之眾。

美聯社報導，響應而來的外籍志願軍表示，他們常要等武器配發下來，甚至連受訓都得等人安排，讓他們感覺宛如赤手空拳。

烏克蘭西部鄰近波蘭邊界亞沃利夫（Yavoriv）一處供外軍集合、訓練的基地上週被俄軍空襲，導致35人喪命、超過150人受傷；俄方宣稱擊斃180名傭兵。

來自瑞典的志願軍人索德（Jesper Soder）當時形容現場：「地獄無誤－戰火、吼叫、驚恐，還有沒完沒了的炸彈和飛彈。」

率領來自斯堪的那維亞半島國家、英美等地外籍志願軍往返基地和波蘭的索德，在波蘭克拉科夫（Krakow）透過電話告訴美聯社，他估算基地裡約有數百名外籍志願軍在受訓。索德曾在敘利亞與庫德族並肩對抗伊斯蘭國（IS），但亞沃利夫這支外籍兵團很多人從未受過軍事訓練。

圖為來自瑞典的志願軍人索德。（圖取自facebook.com/jesper.soder.9）

外國人從歐洲、美國等地蜂擁來到烏克蘭，很多人抱著從容就義的覺悟，希望取得裝備、聽從號令隨時準備走上戰場，卻一輩子連槍都沒摸過。

一些人抵達戰地後，才發現根本就沒有武器，甚至連適當的訓練都沒有。這支講多國語言的雜牌軍缺乏組織，只能以雜亂無章來形容。

俄國揚言鎖定「傭兵」打擊，就像他們在亞沃利夫發動的攻擊，使外籍兵團的風險更是有增無減。

出身英格蘭北部約克郡（Yorkshire）、長年旅居西班牙的英國男子羅賓森（Matthew Robinson）說：「現在是一片亂糟糟，毫無章法，假如沒跟到機靈的人，你很快就會陷入麻煩。」

新近才抵達的羅賓森表示他仍待搞清楚情況，「這裡人一堆，但虛假承諾與假消息也一堆，大家語言不通，超多人連槍都沒開過」。

按索德對上週亞沃利夫基地遇襲的描述，顯示俄軍並非無差別打擊。

索德告訴美聯社，俄軍的轟炸是他從未有過的經歷，「他們（俄軍）精準知道要打什麼，準確知道我們的武器儲放及行政大樓所在位置，每一發飛彈都是打蛇打七寸」。

現年26歲、出身美國蒙大拿州的斯凱（Jericho Skye）是退役美軍憲兵，2週前才到的他仍在基輔一個臨時的基地裡苦等自己的武器。他說外頭每天都有炸彈落下，卻因官僚與紙上作業至今拿不到武器，令人心煩意亂。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳亦偉）1110321