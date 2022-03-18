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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

烏克蘭西部利維夫機場一帶遭空襲 炸毀飛機維修廠

2022/3/18 15:44（3/18 17:01 更新）
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烏克蘭西部城市利維夫的機場附近18日早遇襲，機場周圍冒出陣陣濃煙。（美聯社）
烏克蘭西部城市利維夫的機場附近18日早遇襲，機場周圍冒出陣陣濃煙。（美聯社）
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（中央社烏克蘭利維夫18日綜合外電報導）烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的機場附近今早遇襲，市長薩多維（Andriy Sadovy）說，數枚飛彈擊中一座飛機維修廠，建物毀損，但先前就已停工，並無傷亡。

路透社報導，薩多維表示，政府正評估情勢，將隨時更新狀況。

烏克蘭軍方說，這座維修廠是被黑海方向發射的巡弋飛彈擊中。

軍方還表示，飛彈類型可能是Kh-555，由重型戰略轟炸機發射。本月13日，類似的飛彈也攻擊了烏克蘭西部的亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地。

烏克蘭國家新聞電視台「烏克蘭24」（Ukraine 24）稍早提到，利維夫市至少傳出3次爆炸聲響。

法新社記者目擊，當地時間今天上午7時30分，利維夫市機場上方升起一股濃濃的灰色煙霧。

在通往機場的路上，所有車輛都遭到武裝崗哨攔下，禁止通行。一名當地目擊者對法新社表示，稍早曾聽到爆破聲。（譯者：戴雅真/核稿：曾依璇）1110318

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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