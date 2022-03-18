拜登力促習近平對俄施壓 烏克蘭西部飛機維修廠遭炸毀

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（中央社基輔18日綜合外電報導）美國總統拜登與中國國家主席習近平今天視訊通話，拜登力促習近平加入對俄羅斯壓施，並警告若幫助俄羅斯會有後果。烏克蘭西部城市利維夫的機場一帶遭到空襲，飛機維修廠被炸毀。

● 拜登與習近平通話 力促中國加入西方施壓俄羅斯

美國總統拜登與中國國家主席習近平今天展開視訊通話，針對俄羅斯入侵烏克蘭，拜登力促習近平加入西方對俄國壓施，並警告若中國幫助俄羅斯將付出「代價」。

● 烏克蘭西部利維夫機場一帶遭空襲 炸毀飛機維修廠

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的機場附近今天上午遇襲，市長薩多維（Andriy Sadovy）說，數枚飛彈擊中一座飛機維修廠，建物毀損，但先前就已停工，並無傷亡。

烏克蘭軍方說，這座維修廠是被黑海方向發射的巡弋飛彈擊中，飛彈類型可能是Kh-555，由重型戰略轟炸機發射。本月13日，類似的飛彈也攻擊了烏克蘭西部的亞沃利夫（Yavoriv）軍事基地。

烏克蘭國家新聞電視台「烏克蘭24」（Ukraine 24）稍早提到，利維夫市至少傳出3次爆炸聲響。

● 俄軍攻基輔改天天拂曉轟炸 意圖摧毀抵抗意志

俄羅斯為了拿下烏克蘭首都基輔，如今採用新手法，5天來每天破曉時分攻擊大樓社區，累計已釀8人死亡，讓居民日日被爆炸恐慌驚醒，意圖藉威嚇摧毀基輔抵抗意志。

自14日開始，天天破曉時分，基輔上演相同戲碼：市區迴盪爆炸聲，救難人員緊急出動。攻擊目標也幾乎都一樣，往往是蘇聯時代建造的大樓社區，被攻擊後受損嚴重，其中還有建物被大火燒成焦黑空殼。

烏克蘭救難單位今天發布聲明表示，一枚俄羅斯飛彈的部件今天上午砸中基輔北部一棟5層住宅建物，造成一人死亡4人受傷，有12人被救出，另疏散98人。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）已好幾天清晨視察遭到攻擊的地點，以展現團結。他並提醒市民要做好準備，還會有更多這類攻擊。

俄羅斯為了拿下烏克蘭首都基輔，如今採用新手法，5天來每天破曉時分攻擊大樓社區。圖為基輔波迪斯克區一棟住宅18日遭俄軍空襲。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）

● 保加利亞及波羅的海3國 接連驅逐俄國外交官

保加利亞外交部今天宣布驅逐10名俄羅斯外交官，因為他們違反外交關係國際公約。此外，波羅的海3國拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛外交部也表示，3國共驅逐10名俄國外交官。

保加利亞在冷戰時期曾是莫斯科當局的最親近盟友，但如今是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）會員國，對俄國侵略烏克蘭發出譴責。

立陶宛驅逐了4名俄國外交官，拉脫維亞及愛沙尼亞則分別驅逐3名。立陶宛指出，這次驅逐是為了「聲援烏克蘭」。

● 超過325萬人逃離烏克蘭出境 波蘭收容最多難民

聯合國今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，超過325萬難民逃離烏克蘭，其中逾200萬人逃往波蘭。

聯合國難民署（UNHCR）表示，2月24日爆發戰爭至今，共327萬662人離境逃難，17日的最新數據顯示，又有10萬765人逃離烏克蘭。

聯合國難民署發言人沙特馬許（Matthew Saltmarsh）說，從爆發衝突初期至今，「我們看到人口外流速度普遍放慢」。

他說，婦女和兒童占逃亡人數約90%。據烏克蘭法律，所有18歲至60歲的本國男性都可能被軍隊徵召，且戰時不能離境。

● 俄羅斯侵略以來基輔已222人喪生 包括60平民

烏克蘭首都基輔市府今天發布聲明指出，自從俄羅斯侵略行動開始以來，累計在基輔已釀成222人喪生，包括60位平民和4名兒童；另有889人受傷，其中241人是平民。

另外，烏克蘭國家救難單位今天表示，東北部大城哈爾科夫（Kharkiv）一棟教學大樓今天上午遭到砲擊，造成1人死亡11人受傷，還有1人被困在瓦礫堆中。

烏東城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）今天也傳出遭到砲擊，造成2死6傷。

● 日本安排烏克蘭總統於國會演說 傳23日進行

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）有意在日本國會發表視訊演說，日本眾參議院今天決定安排於本月23日在國會內進行這項視訊演說，這將是外國領袖首度在日本國會進行視訊演說。

日本朝日新聞報導，多名日本執政黨幹部透露，日本眾參議院今天決定安排澤倫斯基本月23日於國會內進行視訊演說。22日議院營運委員會理事會將正式做出決定。

日本執政黨幹部透露，將通知眾參議院的議員這項視訊演說將在國會內會議室進行，預定採取實況轉播方式進行，但還需看烏克蘭局勢如何，也有可能採播放預錄影片方式。（編輯：張正芊/核稿：劉學源）1110318