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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

保加利亞及波羅的海3國 接連驅逐俄國外交官

2022/3/18 22:12（3/18 22:57 更新）
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（中央社索菲亞18日綜合外電報導）保加利亞外交部今天宣布驅逐10名俄羅斯外交官，因為他們違反外交關係國際公約。此外，波羅的海3國拉脫維亞、愛沙尼亞及立陶宛外交部也表示，3國共驅逐10名俄國外交官。

保加利亞外交部在自家網站發表聲明指出，驅逐一事曾向保國總理佩特科夫（Kiril Petkov）請示，並已通知俄羅斯駐保國大使。

保加利亞外交部使用的這種措辭通常意指間諜活動。保加利亞政府本月稍早時也曾以類似理由，驅逐兩名俄國外交官。

保加利亞在冷戰時期曾是莫斯科當局的最親近盟友，但如今是歐洲聯盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）會員國，對俄國侵略烏克蘭發出了譴責。

這波最新驅逐的發生時機，適逢西方與莫斯科當局關係跌至新低點之際，俄國政府因為侵略烏克蘭，面臨史無前例的制裁，並在外交上陷入孤立。

此外，立陶宛也驅逐了4名俄國外交官，拉脫維亞及愛沙尼亞則分別驅逐3名。立陶宛指出，這次驅逐是為了「聲援烏克蘭」。

歐盟暨北約會員國斯洛伐克14日也根據特勤機構情資，驅逐了3名俄國大使館人員。（譯者：陳正健/核稿：張佑之）1110318

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