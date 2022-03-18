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俄軍炸毀馬立波劇院 烏克蘭前州長：130人獲救

2022/3/18 10:45（3/18 10:57 更新）
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馬立波有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）
馬立波有平民避難的戲劇院遭到俄軍砲轟。圖為烏克蘭外交部長庫列巴在推特貼出劇院遭轟炸前後的對比圖。（圖取自twitter.com/DmytroKuleba）
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（中央社烏克蘭利維夫17日綜合外電報導）烏克蘭頓內茨克（Donetsk）前州長塔魯塔今天表示，馬立波市（Mariupol）一座戲劇院遭到轟炸後，躲在當中避難的民眾陸續離開這座建築物，至少130人獲救。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在俄羅斯圍攻烏克蘭東南部港市馬立波的情況下，有數以百計的人據信躲在這座戲劇院避難。俄軍數週來持續轟炸馬立波，導致數十萬人受困。烏克蘭官方估計，有2500名平民在當地的戰火中喪命。

塔魯塔（Sergiy Taruta）今天在臉書（Facebook）的發文中說：「經過消息不明的恐怖一夜，我們終於在戰亂第22天的早晨，聽到從馬立波傳來的好消息。（戲劇院）的防空洞挺住了。現場開始清理瓦礫，民眾一個個活著走出來。」

目前還不清楚躲進戲劇院的人是否都倖存下來。塔魯塔今天表示，這棟建築物遭到轟炸時，裡面有1300人，目前已有130人獲救。

烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Liudmyla Denisova）今天稍早表示，大人和小孩都活著出來，但整體受衝擊的程度仍待釐清。

德尼索娃在Telegram發布的聲明中說：「在馬立波，從戲劇院瓦礫堆中救出平民的行動已經展開。那棟建築物在威力強大的空用炸彈攻擊下挺了過來，保護了躲在防空洞的民眾性命。撬開地下室的作業正在進行。」

然而她表示，「目前沒有關於戲劇院瓦礫堆下傷亡的消息」，並說這波攻擊是「國際刑事法院羅馬規約（Rome Statute of the International Criminal Court）中所定義的種族滅絕行為及駭人的違反人道罪」。

義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）今天在內閣會議後表示，義大利政府準備要重建馬立波那座遭炸彈襲擊的戲劇院。

佛蘭契斯奇尼在推特（Twitter）上寫說：「內閣…已經批准我的提案，以盡快向烏克蘭提供重建所需的資源及工具。各國的戲劇院都屬於全人類。」

路透社報導，烏克蘭表示，馬立波戲劇院昨天遭俄軍空襲，有民眾躲在裡面避難，但俄國否認襲擊這座戲劇院。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110318

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