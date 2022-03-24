銓敘部：模範公務員女性獲選比例提升 實現性平精神

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（中央社記者陳俊華台北24日電）銓敘部今天說，110年共有69個主辦機關選拔出450名模範公務人員，其中女性獲選比率，提升至與現有人員占比一致，實現性別平權精神；獲選人員年齡平均約49歲，具相當任職經歷。

考試院透過新聞稿指出，銓敘部上午在院會以「110年模範公務人員選拔情形數據分析」為題進行業務報告。

銓敘部表示，依公務人員品德修養及工作績效激勵辦法規定，模範公務人員選拔每年定期舉辦一次，由中央及地方各主辦機關就品行優良，且上一年度具有激勵辦法所定優良事蹟人員中從嚴選拔，並應公開表揚，頒給獎狀及獎金最高新台幣5萬元、給予公假5天。

銓敘部說，110年共69個主辦機關選拔出450名模範公務人員，其中女性獲選比率提升到與現有人員占比一致，實現性別平權精神；另獲選人員年齡平均約49歲，依109年統計，初任公職年齡平均為26.65歲，顯示獲選人員多具相當任職經歷。

銓敘部表示，模範公務人員選拔，除著重人員的品行與服務態度，並考量對機關業務推動上的具體事蹟貢獻，所以工作內容較具挑戰性、複雜度且職責程度較繁重的績優人員獲選比率較高；從106年至110年選拔數據顯示，人員重複獲選情形極少，落實廣為獎優舉賢理想。

銓敘部指出，近期將函請各主辦機關選拔時，關注各層級人員表現，並將獲選人員的優良事蹟及表揚訊息擴大發布，以增進激勵效果，提升民眾對公共治理品質的信心。

考試院長黃榮村表示，模範公務人員選拔制度施行已30年，是公務人員重要激勵機制之一，請銓敘部持續關注實務運作情況，瞭解各方需求，讓制度能與時俱進，對內外發揮最佳效益。（編輯：林克倫）1110324