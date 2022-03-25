吳釗燮加媒專訪：俄烏戰爭可能讓中國暫緩侵台念頭

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（中央社記者胡玉立多倫多24日電）加拿大環球郵報24日報導，外交部長吳釗燮表示，西方國家對俄羅斯攻擊烏克蘭的經濟反擊以及烏克蘭對入侵者的強烈抵抗，可能會迫使中國重新考慮任何以武力奪取台灣的計劃。

吳釗燮接受「環球郵報」（The Globe and Mail）採訪指出，台灣一直在關注處於劣勢的烏克蘭如何阻止俄羅斯以優勢軍力迅速征服該國。

他認為，烏克蘭的戰鬥精神和西方對莫斯科的嚴厲經濟制裁，應該會讓中國國家主席習近平暫緩以武力控制台灣的決心；中國領導層必須考慮，若中國人民解放軍試圖入侵台灣，可能會面臨西方民主國家的類似經濟制裁。

吳釗燮說：「我相信這將對中國領導人考慮對台灣動武，有非常強大的威懾作用。」

他並指出，民主國家向烏克蘭源源不斷地提供武器和支持，也會讓中國猶豫不決；「我認為他們可能會三思，因為西方可能對中國實施制裁以及台灣可能獲得西方支持，對他們不利。」

環球郵報指出，俄羅斯與烏克蘭的陸戰遭遇一連串軍事失敗；但若從地理來看，俄羅斯攻烏面臨的挑戰，其實比北京攻台要小得多。台灣距離中國臨海約160公里，北京攻台須採兩棲攻擊，台灣還擁有烏克蘭軍隊缺乏的美國先進武器。

但與此同時，英國倫敦大學亞非學院（School of Oriental and African Studies, SOAS）中國研究教授曾銳生（Steve Tsang）表示，北京也將從俄羅斯侵烏「準備不足」的經驗中，吸取教訓。

曾銳生說：「除非俄羅斯完全被西方制裁削弱，俄羅斯總統蒲亭因此下台，否則中國必然會自此戰爭中吸取失敗教訓，不會放棄奪台計劃。北京可能會延後奪台時間以做足準備，但不會改變其總體計劃和目標。」

吳釗燮則強調，台北須時刻警惕中國可能入侵，這就是為何台灣軍事將領正在研究烏克蘭如何有效對抗俄羅斯軍隊。

他拒絕透露台灣從俄羅斯對烏克蘭戰爭中吸取了哪些教訓，但表示台灣將準備好與中國對抗；台灣擁有先進反艦導彈、現代戰鬥機，並正在建造八艘柴電潛艦。

「我們知道，我們需要觀察烏克蘭正在發生的事來審視我們的弱點，努力提高自身防禦能力。在中國不幸非得對台灣採取軍事行動時，我們有能力自衛，」吳釗燮說：「我確信中國攻台行動將困難重重。」

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吳釗燮強調，台灣在戰略上比烏克蘭更重要，因為它是製造半導體晶片的世界領先者，對現代經濟至關重要。中國若奪取台灣，將讓中國得以掌控汽車、智慧型手機、人工智能和高性能計算晶片的生產。

在訪問中，吳釗燮敦促加拿大採取以下作為來協助台灣，包括：與台灣談判達成台加投資促進及保障協議（FIPA）、促進雙邊貿易關係、派遣軍艦通過敏感的台灣海峽、分享如何打擊中國網路和假消息運作；他並呼籲加拿大支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。（編輯：楊昭彥）1110325