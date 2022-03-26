教宗按預言奉獻俄羅斯求停戰 台灣力挺中國噤聲

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）為祈求俄烏停戰，教宗昨天盛大舉行「將俄羅斯、烏克蘭奉獻給聖母無玷聖心」的懺悔儀式。駐教廷大使李世明代表台灣出席，表達台灣堅定反對俄羅斯以武力入侵烏克蘭的立場。

教宗方濟各（Pope Francis）邀集全球天主教會共同響應此一奉獻懺悔儀式，受到高度矚目，因為此儀式出自天主教知名「法蒂瑪三大秘密預言」，其中第二個預言要求「將俄羅斯奉獻給聖母無玷聖心」，相傳若遵行此法，俄羅斯會眅依且帶來和平，否則俄國會將其錯誤散布到世界，導致戰爭和對教會的迫害。

「法蒂瑪三大秘密預言」是天主教正式認可的神蹟，指聖母瑪利亞1917年在葡萄牙法蒂瑪（Fatima）向3位牧童顯現，前兩個秘密「地獄景象」、「奉獻俄羅斯」在1941年公布，第三個秘密「戰亂與教宗殉道景象」在2000年才公布。

天主教界迄今對於教廷是否已達成第二項「奉獻俄羅斯」的預言爭議不休。「全美天主教紀事報」（National Catholic Register）指出，教宗若望保祿二世1984年雖曾在聖伯多祿廣場舉行儀式，將「全人類」奉獻給聖母無玷聖心，但許多教徒認為該儀式並非針對俄羅斯奉獻，不能算正確執行了預言要求，因此教宗方濟各此次是否點名奉獻俄羅斯，成為觀察重點。

教宗方濟各昨天在羅馬時間下午5時於聖伯多祿大教堂舉行奉獻儀式，路透社報導特別以引號標示，指教宗此次明確說出他「特別將俄羅斯與烏克蘭」（especially Russia and Ukraine）奉獻給聖母無玷聖心，祈求聖母熄滅戰爭之火。

梵蒂岡新聞網報導，教宗在儀式中朗讀「奉獻頌」指出，人類已迷失了通往和平的道路，忘記上個世紀慘痛教訓，忘記世界大戰中犧牲的數百萬生命，無視國際組織作出的承諾，背叛各國人民的和平夢想和年輕人的希望，滋長侵略、踐踏生命、囤積武器，用戰爭摧毀地球的花園。

教宗此次儀式獲得普世教會熱烈響應，台灣天主教會、香港天主教會25日都同步跟隨教宗，舉行奉獻俄羅斯、烏克蘭給聖母無玷聖心的祈禱儀式。

即使在官方立場親俄的尼加拉瓜，尼國樞機主教布雷涅斯（Leopoldo Brenes）也公開宣示帶領尼國教會加入串連祈禱儀式。尼加拉瓜政府日前甫驅逐教廷駐尼國大使，教廷在3月12日罕見發出聲明表達強烈抗議。

在中國政府設立的「中國天主教」官網，則未看到任何有關教宗奉獻俄羅斯給聖母無玷聖心以祈求和平的活動或報導。（編輯：翟思嘉）1110326