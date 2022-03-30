新竹彰化縣市長提名 林錫耀：4月中下旬部署

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北30日電）民進黨布局年底縣市長選舉，新竹縣市、彰化縣卡在升格與否，遲遲沒有進展。民進黨秘書長林錫耀今天說，如果到4月中下旬，升格問題沒有確定，可以合理推估，來不及完成選區重劃，屆時就會進行必要的選舉提名部署。

另外，民進黨今天召開中執會，通過新北市第1選區、新北市第3選區、台中市第3選區、台南市第1選區，經協調後共4議員參選人退選，退選者包括，新北第1選區呂孫綾、新北第3選區陳文治、台中第3選區陳世凱、台南第1選區李美官。

民進黨今天完成第二波縣市長選舉布局，徵召江聰淵參選宜蘭縣長、蔡培慧參選南投縣長。

媒體關切接下來直轄市長如何布局，林錫耀今天指出，選對會日前已決議台北、新北、桃園、台中這4個直轄市長，由黨主席蔡英文與選對會親自進行徵詢協調。

林錫耀表示，這4個直轄市非常重要，必須精確判斷時機條件是否成熟，時機到了，該提名的時候就趕快把人選提出來。

林錫耀說，台北市是六都之首，全國目光都集中在台北市，至於台北市何時推出人選、推出哪位人選，他必須跟大家抱歉，這是民進黨選舉策略的考量，總之，民進黨會非常靈活機動，台北市與其他的直轄市候選人，在時機成熟、條件成熟時，民進黨就會推人選出來。

至於新竹縣市與彰化縣布局，林錫耀表示，新竹縣市是否合併、彰化是否升格，目前都還沒有完全確定，之前地方要報中央核備提名的名額，黨中央都暫緩核備，因為有無升格，應選名額與選區畫分都會不一樣，所以暫時無法核備。

林錫耀表示，中執會上的確有人提出疑問，法律規定，選區重劃公告必須在投票前半年，今年的投票在11月，投票前半年要完成公告，時間也快接近了。

林錫耀說，剛才中執會有個原則性的決定，如果一直到4月中下旬，升格的問題沒有確定，可以合理推估，大概來不及完成選區重劃，那時候民進黨就會進行必要的選舉提名部署，也就是新竹市、新竹縣、彰化縣的提名會趕快進行。

至於雲林縣的布局，林錫耀指出，雲林的確有成立徵詢協調小組，委請前立委高志鵬擔任召集人，高志鵬也回覆選對會說，徵詢協調工作還在進行當中，希望寧可求圓滿、求周到，不必急於一時，選對會尊重雲林縣徵詢協調小組意見，沒有在這次中執會完成雲林縣提名作業。（編輯：林興盟）1110330