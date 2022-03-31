更多編輯台推薦新聞：
彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》房租補貼適用對象增3倍多 7月起申請、4類族群可加碼
首頁 / 政治

美捷戰略對話挺台 外交部：展現民主國家團結一致

2022/3/31 14:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北31日電）美國捷克戰略對話後聯合聲明，希望深化與台灣等民主夥伴合作。外交部今天對此表達感謝，並強調，這是美國、捷克等理念相近民主國家與台灣關係密切友好的具體證明，也展現出民主國家團結一致、相互扶持的堅定承諾。

美國與捷克外交高層30日在布拉格舉行戰略對話，雙方會後發布聯合聲明表示，將與印太區域夥伴建立更緊密合作，也會致力深化對世上民主夥伴的支持與合作，包括台灣。

外交部發言人歐江安告訴中央社記者，外交部對此表達歡迎與感謝，這是美國及捷克等理念相近民主國家與台灣關係密切友好、團結一致的具體證明。

歐江安指出，美國是台灣長期盟友及理念相近夥伴，雙方在各領域建立堅實合作與交流互動；捷克新任總理費亞拉（Petr Fiala）主導的執政聯盟，去年捷克眾院大選及執政後推出的政府施政綱領，兩度強調將深化與台灣等印太民主夥伴的合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歐江安強調，此次美國與捷克在戰略對話聯合聲明中，共同聲明深化與台灣合作，具體展現出民主國家團結一致、相互扶持的堅定承諾。

歐江安表示，在集權國家對外擴張，挑戰民主、自由等普世價值，威脅並破壞以規則為基礎的國際秩序之際，民主陣營夥伴不斷強化團結合作，共同嚇阻威權主義，具有重要意義。外交部將持續強化與美國、捷克等理念相近民主國家的實質關係，積極推動與捷克在經貿、科技、防疫、資安及人才培訓等領域合作。（編輯：郭無患）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族