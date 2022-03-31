美捷戰略對話挺台 外交部：展現民主國家團結一致

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北31日電）美國捷克戰略對話後聯合聲明，希望深化與台灣等民主夥伴合作。外交部今天對此表達感謝，並強調，這是美國、捷克等理念相近民主國家與台灣關係密切友好的具體證明，也展現出民主國家團結一致、相互扶持的堅定承諾。

美國與捷克外交高層30日在布拉格舉行戰略對話，雙方會後發布聯合聲明表示，將與印太區域夥伴建立更緊密合作，也會致力深化對世上民主夥伴的支持與合作，包括台灣。

外交部發言人歐江安告訴中央社記者，外交部對此表達歡迎與感謝，這是美國及捷克等理念相近民主國家與台灣關係密切友好、團結一致的具體證明。

歐江安指出，美國是台灣長期盟友及理念相近夥伴，雙方在各領域建立堅實合作與交流互動；捷克新任總理費亞拉（Petr Fiala）主導的執政聯盟，去年捷克眾院大選及執政後推出的政府施政綱領，兩度強調將深化與台灣等印太民主夥伴的合作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安強調，此次美國與捷克在戰略對話聯合聲明中，共同聲明深化與台灣合作，具體展現出民主國家團結一致、相互扶持的堅定承諾。

歐江安表示，在集權國家對外擴張，挑戰民主、自由等普世價值，威脅並破壞以規則為基礎的國際秩序之際，民主陣營夥伴不斷強化團結合作，共同嚇阻威權主義，具有重要意義。外交部將持續強化與美國、捷克等理念相近民主國家的實質關係，積極推動與捷克在經貿、科技、防疫、資安及人才培訓等領域合作。（編輯：郭無患）1110331