美菲肩並肩聯合演習 11架共機擾台西南ADIZ

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（中央社記者游凱翔台北31日電）美菲年度「肩並肩」演習選在靠近台灣的菲律賓北部海域演練，根據空軍今天發布的共機動態，11架共機擾台西南ADIZ，其中2架轟6深入台灣東南方空域，空軍派遣巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

美國和菲律賓28日展開年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，共出動近9000名官兵，規模是30年來首見，地點選在靠近台灣的菲律賓北部海域等處展現軍力。

空軍晚間發布共機動態，11架共機（1架空警500、2架轟6、4架殲10、4架殲16）白天侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），其中2架轟6深入台灣東南方空域，空軍巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自民國109年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發布中共軍機動態。

根據國防部統計，110年10月1日共38架次共機擾台；同年10月2日39架次、10月3日16架次，10月4日更高達56架次，這也是國防部自公布即時軍事動態以來架次最多的一次；另外，今年1月23日則有39架次共機擾台，是今年以來數量最多的一次。（編輯：林克倫）1110331