賦權難民弱勢婦女 台灣土耳其合推烹飪課助自立

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駐土耳其代表處與人道組織土耳其紅新月會合推 「安卡拉弱勢及難民婦女之社會經濟培力計畫」，內容涵蓋多項職訓培力課程，其中烹飪課31日在安卡拉市中心的工作坊開課，駐土耳其代表黃志揚（左2）、夫人趙仁甄（右3）到場共襄盛舉。中央社記者鍾佑貞安卡拉攝 111年3月31日

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（中央社記者鍾佑貞安卡拉31日專電）駐土耳其代表處與非政府組織土耳其紅新月會合作推動多項職訓計畫協助難民及弱勢婦女邁向自立之路。烹飪課程今天開跑，20位學員下廚端出色香味俱全、結合歐亞食材的「學習成果」，大獲好評。

駐土耳其代表處2月初與土耳其最大人道援助組織土耳其紅新月會（Turk Kizilay，即Turkish Red Crescent）簽約，推動為期11個月的「安卡拉弱勢及難民婦女之社會經濟培力計畫」。這項計畫由安卡拉社區中心執行，內容涵蓋多項培訓課程，其中第一期烹飪課程今天開課。

座落安卡拉市中心的工作坊約數坪大小，現場可見身穿專業廚師裝束的20名學員忙碌穿梭，神情專注地將食材一一下鍋。他們不時討論菜色，不時以手機錄下做菜步驟，節奏雖然緊湊，但仍不時傳出笑聲，氣氛愉快。

廚藝指導阿瑞斯（Burak Aras）向中央社表示，學員今天將學習烹飪6道融合歐亞特色的菜餚，例如素食版的義大利名菜carpaccio，即以土耳其常見蔬菜甜菜根取代肉類。其他上桌的美食也可見鷹嘴豆泥及薄荷葉等中東食材入菜。

安卡拉社區中心主任安格魯（Gulgez Agbaba Eroglu）指出，烹飪課程主題多元，從前菜、主餐到點心等樣樣都包，學員未來可在家從事生產。在土耳其紅新月會及台灣的支持下，這些婦女的產品也得以銷往別處。

「我非常意外，她們的學習是非常專業的。」駐土耳其代表黃志揚於活動後指出，這項職訓計畫將幫助敘利亞、利比亞、阿富汗、伊拉克及土耳其等國的弱勢婦女學習一技之長後，未來有機會開餐廳或在旅館工作，意義非凡，「對計畫的成功非常有信心」。

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駐土耳其代表處表示，參與計畫的學員須具備基本土語對話能力，且僅能報名一項課程，以讓更多位弱勢婦女有機會參與，儘早自食其力。

土耳其已接納逾400萬難民，對當地形成沉重負擔，為緩解這場人道危機，駐土耳其代表處多次與土耳其紅新月會合作，例如去年辦理台灣糧米援贈案就是由土耳其紅新月會負責執行，提供難民及弱勢族群40噸秈米，約80萬人受惠。（編輯：黃自強）1110331