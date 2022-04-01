立委憂濫用減資損股東權益 證期局：嚴審

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民進黨立委郭國文（右）、沈發惠（左）1日在立法院舉行記者會，指出近期資本市場出現刻意減資的情形，侵害投資人權益，呼籲金管會善用行政裁罰權，加強行政督導作為，讓減資回歸「中性」的本質。中央社記者王騰毅攝 111年4月1日

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（中央社記者王揚宇台北1日電）民進黨立委郭國文、沈發惠今天表示，近年台股吹起減資風，雖然減資是中性的公司治理手段，但若被濫用，恐傷害股東權益，相關機關要正視，應從嚴審核、提高門檻，保障多數投資人權益。

金融監督管理委員會證券期貨局證券發行組長尚光琪說，「嚴審一直是我們的立場」，但要如何細緻化，可以再來思考。

郭國文與沈發惠今天在立法院召開記者會指出，根據公開資訊觀測站資料顯示，今年光是Q1，就已有15家上市櫃公司提出現金減資計畫、21家上市櫃公司提出減資彌補虧損，進入大減資時代。

郭國文說，並非所有減資企業的背後，都有套利的意圖，但現行制度下，無法防止下一個「國巨」誕生；因此，他與沈發惠呼籲金管會，應善用行政裁罰權，讓減資回歸「中性」的本質。

郭國文強調，減資本身是中性的手法，但企業若濫用，後續又稀釋小股民股權、圖利大股東等，將衍生許多糾紛，變成資本市場的歪風，就應該受到限制，導正這樣的行為。

此外，郭國文說，為避免透過減資後私募等操作來強化股權，以利於經營權保衛戰，應將時間拉長至3年，避免同一屆董事會能做出減資與增資兩項互斥的決議。

沈發惠說，雖然現金減資是中立的公司治理手段，但如果企業沒有清楚說明減資目的，市場上恐會產生臆測、傳言，這對整體金融投資秩序跟市場交易活絡會造成影響，無法維持資本市場的穩定。

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今天受邀出席記者會的尚光琪表示，依照公司法規定，要做現金減資要經股東會通過，站在主管機關的立場，會請投保中心參加要辦現金減資的上市櫃公司股東會，並請這些公司說明理由、對股東權益影響等。

尚光琪接著說，即便公司股東會通過現金減資，也必須依照募發準則（發行人募集與發行有價證券處理準則）申報，對於立委要求加強審查，「這一直是我們的重點」；另外，立委提到3年內不能減資再增資，她說，無法這樣做，不能因為一些公司行為有爭議性，就限制其他公司不能這樣做，重點在制度面的調整。（編輯：翟思嘉）1110401