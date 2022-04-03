擴展參與國際 蘇貞昌：台灣願為世界貢獻心力

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行政院長蘇貞昌（右3）3日上午出席台船環海公司訂造離岸風電大型浮吊船「環海翡翠號」輪下水祈福儀式，對於美日談論擴大台灣參與聯合國及其他國際活動，他會前受訪表示，只要有機會，台灣願意參與各種國際組織及活動，為追求世界和平及繁榮貢獻心力。中央社記者曾以寧攝 111年4月3日

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（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄3日電）美台雙方日前召開高階工作會議，討論擴展台灣參與聯合國及其他國際活動。行政院長蘇貞昌說，只要有機會，台灣願意參與各種國際組織及活動，為追求世界和平及繁榮貢獻心力。

美國國務院發言人辦公室日前發出新聞稿表示，美國在台協會（AIT）與駐美代表處3月31日於華府召開最新一次會議，由國務院與台灣外交部高階官員代表出席，談論擴大台灣參與聯合國及其他國際活動。

對此，蘇貞昌今天上午出席台船環海公司訂造離岸風電大型浮吊船「環海翡翠號」輪下水祈福儀式，會前接受媒體聯訪表示，在總統蔡英文領導下，外交、國安團隊積極努力，讓台灣被世界看見、肯定。

蘇貞昌說，只要有機會，台灣願意參與國際各種組織及活動，貢獻台灣做為世界一員的各方面能力，為追求世界和平與繁榮，盡一份心力。

對於東南水泥廠拆廠事故導致高鐵、台鐵交通受影響，蘇貞昌說，這是一家公司造成的災害，而高雄市政府在市長陳其邁領導下，非常努力及有效率處置，台鐵、高鐵、台電也都在第一時間做最大、最快的修護及應變。

蘇貞昌說，突然之間，有這麼多旅客要接駁，難免會有忙亂，要向受到影響的旅客致歉，未來會再進一步精進作為，以應對各種突變狀況，也盼大家體諒。

蘇貞昌日前提出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫、經濟並行的「新台灣模式」，他今天也再度重申，新台灣模式就是正常生活、積極防疫、穩健開放。

蘇貞昌說，戴口罩、勤洗手、打疫苗不變，只要醫療量能可負擔，雖然確診數增加，但幾乎都是輕症或無症狀，所以不必太擔心，可以一步一步穩健地開放，過正常生活。

對於國民黨立委蔣萬安的「蔣家後代」身世屢遭質疑批評，蘇貞昌說，人不能選擇自己父母，但可以選擇自己的國家領導人或城市領導人。

蘇貞昌說，台灣人是經過一代一代努力，憑藉智慧與勇敢，終於打開民主大門，可以選自己的國家領導人或城市領導人，從當年威權恐怖、血腥鎮壓統治中，走到今天的民主自由繁榮開放，是台灣人最光榮的事。（編輯：謝雅竹）1110403