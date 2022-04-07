提修法限制預售屋炒房 花敬群：盼不當行為消失

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過相關修法，未來炒房最高可處新台幣5000萬元罰鍰，且可連續處罰，另也設定預售屋或新建成屋買賣契約轉讓條件。內政部次長花敬群表示，修法是盼揪團買房等不當行為能消失。

行政院會今天通過「平均地權條例」部分條文修正草案，將送立法院審議，而未來草案三讀後，仍須搭配相關子法才會上路。

行政院發言人羅秉成主持院會後記者會時轉述，行政院長蘇貞昌會中裁示指出，修法將有助維護不動產市場交易秩序，保障居住需求者購屋權益。

根據內政部資料，草案重點包含限制換約轉售預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或經內政部公告的特殊情形外，不得讓與或轉售第三人；建商也不得同意或協助契約讓與或轉售，違規者均可按戶棟處罰50萬元至300萬元。

特殊情形指的是買受人若於簽約後發生重大變故，如其財產因故遭強制執行、配偶、近親因重大傷病須長期療養、非自願失業或重大變故，致無力繳款者，經地方政府核准者，可不受預售屋換約轉售限制。

另外，為遏止飢餓行銷、散布不實銷售價格與銷售量、揪團炒房，以及哄抬牟利，墊高房價等行為，草案也修法重罰，針對上述行為，可按交易戶數處罰100萬元至5000萬元，且經限期改正但未改正者，可連續處罰。

草案也建立檢舉獎金制度，讓民眾可檢具證據，檢舉不動產銷售買賣或申報實價登錄違規行為，並能自實收罰鍰中獲得一定比例的獎金。

這次修法也管制私法人購屋，私法人購買住宅用房屋採許可制規定，用途限員工宿舍、長期出租經營、都更危老重建等項目，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記。

草案另規定，預售屋買賣契約若有解約情形，建商應於30日內申報登錄，違規者將按戶棟處罰3萬元至15萬元。

至於炒房行為樣態對應的罰鍰高低，花敬群表示，實際裁罰由地方政府負責，中央將與地方討論各種可能樣態，若要裁罰至上限5000萬元，可能要集結非常多人、在地區形成商品壟斷、持續墊高價格，甚至導致社會恐慌，但相信法制落實後，這樣的狀況應該不至於發生。

花敬群說，修法就是盼揪團買房等不當行為現象消失，追求市場穩健，這也是多數民眾的共同期待，但不好推論是否影響市場價格。

內政部也透過新聞稿說明，這次修法是基於防杜炒作、維護市場秩序等公共利益而進行適度管制，具有正當性及必要性，也符合憲法規定。（編輯：黃國倫）1110407