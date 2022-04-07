監委：政院嚴重忽視合作社發展 應趕上國際思維

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監委紀惠容今天說，行政院卻長期忽視合作事業，近10年來預算減幅達90％，內政部「合作及人民團體司籌備處」更已籌備超過7年；行政院應趕上國際思維，審慎面對合作事業發展困境。

監察委員紀惠容、葉大華下午舉行記者會。紀惠容指出，憲法明定國家應獎勵與扶助合作社，聯合國宣言也說明合作社的重要性，甚且將合作社被登錄為無形資產，它是消除貧窮、提升人權的重要手段。

紀惠容說，因受理人民團體陳情，經調查後發現，行政院與相關部會嚴重且長期忽視合作事業發展。其中，內政部是合作事業發展中央主管機關，102年間配合行政院組織調整，內政部組織法修法通過之前，暫時成立「合作及人民團體司籌備處」處理，但籌備至今已超過7年。

紀惠容表示，台灣的合作事業類型繁多，包括生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸。據統計，從104年到109年間，合作社數量減幅8.95%、人數銳減16.29%。依合作社法規定，中央主管機關「應」成立合作事業發展基金，但至今仍未依法成立、嚴重遲滯。

紀惠容說，相關獎勵補助經費預算逐年遞減，近10年來中央政府總預算編列統刪結果，減幅高達90％。

紀惠容表示，台灣可借鏡國際合作事業發展經驗，例如德國有「住宅合作社」，資金來自社員交納的股金、政府補貼利息及社會捐助，合作社住宅由合作社監理會經營管理，對房屋使用者收取低廉的租金，並負責維護管理房屋。

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紀惠容說，德國還有「綠電合作社」，利用包含沼氣發電、風力發電、太陽能發電等3種綠色能源技術發電，同時建構完全自給自足的自有電網與熱源分配網絡，並與其他電網對外相連，兼具獨立性與備援性，除可電力自足，也可販售電力。

紀惠容表示，行政院應趕上國際思維，審慎面對現行合作事業發展的困境，妥善回應民間殷切期待，回歸憲法保障，以符國際潮流與落實憲法基本國策的精神。（編輯：郭無患）1110407