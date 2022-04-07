裴洛西傳訪台 國台辦：將堅決回擊

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（中央社記者張淑伶北京7日電）日媒報導美國眾議院議長裴洛西將率團訪問台灣，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，美國政府和國會一些人不斷挑釁，打「台灣牌」搞「以台制華」，大陸方面將「堅決回擊」。

馬曉光7日傍晚透過「答記者問」的書面方式表示，民進黨政府「倚美謀獨」，美國政府和國會一些人不斷挑釁，破壞「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，不斷違背美方在台灣議題上作出的承諾，打「台灣牌」搞「以台制華」，「台美加大勾連」搞分裂活動，進一步加劇台海局勢的緊張動蕩。

他正告「民進黨當局」，立即停止勾結外部勢力謀「獨」的任何企圖。

馬曉光並稱，如果裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，美方將嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整。「我們將堅決回擊，堅定捍衛我們的主權和領土完整。」

中國外交部發言人趙立堅下午在例行記者會針對媒體報導裴洛西將訪台一事表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來。「美國國會是美國政府的組成部分，理應嚴格遵守美國奉行的『一個中國』政策」。

趙立堅並稱，如果美方一意孤行，中方必將「採取堅決有力措施」，堅定捍衛國家主權和領土完整。

日本富士新聞網（FNN）獨家報導，裴洛西將在10日訪問日本與首相岸田文雄會晤後，調整行程訪問台灣。

裴洛西若訪台，將是1997年後近25年來另一位訪台的美眾院議長。眾院議長是美國總統繼承順位的第2位。（編輯：楊昇儒）1110407