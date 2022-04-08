蔣萬安：中正紀念堂應升級為台灣建設紀念館

（中央社記者劉冠廷台北8日電）備戰台北市長選戰的國民黨立委蔣萬安今天拋出中正紀念堂轉型方案，他表示，應用更高視野、未來性觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」。

文化部在中正紀念堂蔣介石銅像旁新增陳列獨裁事蹟，功過並陳，蔣家後代蔣萬安今天在立法院受訪時，被問到這是否有針對性時，他表示，過去兩位蔣總統在保衛中華民國、推動台灣發展的歷史軌跡上，有不可磨滅的貢獻，這也都是所有台灣民眾認知，且有目共睹的；過去在冷戰世界架構下，兩位蔣總統肩負起建設、壯大、保衛台灣的使命，相信這也是現在台灣不分黨派，大家共同努力的方向。

蔣萬安說，應該用更高的視野、一個未來性的觀點，來看待中正紀念堂的歷史地位，也就是應該可以朝向升級為「台灣建設紀念館」，因為過去70年，所有台灣人為這片土地的付出及努力，才能創造今天台灣所擁有的成果；相信這絕對不是任何一個人、家族，而是多個族群、世代共同努力付出，才有的果實。所以他想以「台灣建設紀念館」，來紀念過去所有每一位台灣民眾對這片土地的付出貢獻。

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蔣萬安表示，今天不管是任何一個黨派、組織，想要試著用這個園區的議題，來操作、持續擴大社會的仇恨及對立，相信絕大部分台灣民眾，都會希望正視過去這70年台灣民眾對這片土地的付出，以及過去這70年來的正向力量；也只有正視過去這段時間，大家放眼未來、攜手向前，才能迎接一個新的世代。

至於前總統陳水扁、馬英九是否也要被列入紀念，蔣萬安說，過去這70年，他覺得不只是領導人，而是每一個族群、民眾，比如說幾百萬用血汗建設台灣的榮民、過去經濟起飛這些在加工廠日夜加班的勞工女工，還有原住民，以及在農業、文化等各領域為這片土地默默付出、奠定發展基礎的無名英雄，都應該被紀念。（編輯：翟思嘉）1110408