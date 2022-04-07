中正紀念堂轉型里程碑 新常設展憶言論自由之路

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「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽7日在中正紀念堂1樓開展，將爭取言論自由自焚的自由鬥士鄭南榕辦公室復刻到現場，盼參觀民眾了解鄭南榕堅決捍衛百分百言論自由的無畏精神。中央社記者裴禛攝 111年4月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）中正紀念堂新常設展「台灣言論自由之路」今天選在言論自由日開幕，回顧台灣追求言論自由的歷史，展覽和故總統蔣中正文物共存於同一展廳，成為中正紀念堂轉型新里程碑。

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽由國家人權博物館及中正紀念堂管理處共同主辦，今天舉行展覽開幕典禮暨記者會，包含監察院長暨國家人權委員會主委陳菊、文化部長李永得、策展人薛化元、總統府資政姚嘉文及多名政治受難者家屬一同見證歷史時刻。

李永得致詞表示，言論自由日來由就是鄭南榕殉道的日子，自由在今天對人們來講是家常便飯，但下一代許多年輕人並不知道台灣的言論自由是怎麼走過來的，這也是策展「台灣言論自由之路」最重要的原因。

李永得說，過去大家犧牲生命、自由所爭取到的言論自由，今天是每個人要守護的珍貴價值。台灣的言論自由雖已經少去獨裁者內部的威脅和迫害，但外來的威脅還是存在，「我們可以從香港看到，這個威脅隨時都存在的，很多的假訊息我們也要想辦法遏止、導正，所以這是這個展非常重要的意義」。

陳菊認為，「台灣言論自由之路」展非常有意義，除了彰顯轉型正義，同時也向台灣社會再次提醒言論自由得來不易，「真的是非常的不容易，經過半個世紀，我們才能夠從這個獨裁的紀念堂外走進門內」，台灣爭取人權自由民主的經驗，也是國家人權委員會非常重要的工作內涵。

展覽中除以人物特寫介紹如楊逵、雷震、傅正等多名追求言論自由的重要人物，也特別還原當時鄭南榕自焚殉道的「自由時代」週刊辦公室。鄭南榕生前因「涉嫌叛亂」遭傳訊，他拒絕出庭應訊，並自囚71天，待軍警前來拘提時自焚。自囚期間，他將辦公室加裝鐵門、窗戶與鐵絲網，從展覽中也可看見有行軍床、沙發椅等。

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鄭南榕的女兒鄭竹梅表示，一個國家的文化如何記憶過去，就代表這個國家期望怎麼樣的未來。展場裡的人們也是平凡人，是某人的父母、某人的子女、某人的兄弟姐妹，但是他們在關鍵歷史的某一刻，憑自由意志做出關鍵行動，而他們這些行動，也仍然影響了現在的我們。希望這個展場不只是展場，更是一個對話空間，帶領大家往前走向更自由的地方。

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽即日起於中正紀念堂1樓常設展廳展出。（編輯：管中維）1110407

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽7日在中正紀念堂1樓常設展廳開展，依據1945年至今的歷史脈絡，以台灣言論自由的進程為主軸，透過真實、原始的史料，呈現這段從人權黑暗到自由民主的歷程。中央社記者裴禛攝 111年4月7日

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽7日在中正紀念堂1樓開展，以1990年野百合學運人民聚集在中正紀念堂廣場、訴求民主改革的巨幅照片為主視覺，展場另一側則是「蔣中正總統辦公室」常設展，解構中正紀念堂空間的威權意涵。中央社記者裴禛攝 111年4月7日

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽開幕典禮7日在中正紀念堂舉行，展場將爭取言論自由自焚的自由鬥士鄭南榕辦公室復刻呈現，文化部長李永得（左6）、國家人權委員會主委陳菊（左5）、鄭南榕遺孀葉菊蘭（左4）及其女兒鄭竹梅（左2）、總統府資政姚嘉文（右6）等出席參觀。中央社記者裴禛攝 111年4月7日

「自由的靈魂vs.獨裁者：台灣言論自由之路」展覽在中正紀念堂1樓常設展廳登場，7日舉行開幕典禮，文化部長李永得（前左3）、國家人權委員會主委陳菊（前左2）、總統府資政葉菊蘭（前左）等人參觀展場。中央社記者裴禛攝 111年4月7日

文化部所屬國家人權博物館與中正紀念堂管理處7日在中正紀念堂1樓共同舉辦「自由的靈魂vs.獨裁者－台灣言論自由之路」展覽開幕典禮，監察院長、國家人權委員會主委陳菊（前左）出席與會，與總統府資政、鄭南榕遺孀葉菊蘭（前右）擁抱致意。中央社記者裴禛攝 111年4月7日