促轉會：針對中正紀念堂研提反省威權歷史公園

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（中央社記者葉素萍台北10日電）促轉會代理主委葉虹靈今天說，現階段威權象徵列管1546座，已移除與已同意處置的比例達33.2%；至於最具指標性的中正紀念堂，研提「反省威權歷史公園」轉型方案構想，將納入任務總結報告，供未來行政院統籌協調、審慎推動。

促轉會將於今年5月30日完成階段性任務，向行政院長提出任務總結報告後解散。促轉會代理主委葉虹靈今天赴立法院司法及法制委員會，說明近期重要業務辦理情況、業務移交未來規劃重點。

葉虹靈指出，促轉會已完成政黨持有政治檔案審定作業，總計審定7572筆，並已移歸7499筆為國家檔案；持續就台灣轉型正義資料庫資料進行編碼校正，目前已收錄1萬5000餘筆政治受裁判者審判資料，公開提供各界查詢應用；在平復歷史傷痕，共計公告撤銷5954件刑事有罪判決。

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在推動威權象徵處置方面，葉虹靈說，現階段列管1546座（處），已移除與已同意處置者的比例已達33.2%；至於「全國最具指標性的中正紀念堂」，研提「反省威權歷史公園」轉型方案構想，並研擬配套措施及推動建議。

在規劃任務銜接方面，葉虹靈說，清除威權象徵及辦理受害者權利回復業務，移交內政部辦理；中正紀念堂的轉型推動工作，促轉會就「反省威權歷史公園」的轉型構想、分析及推動建議，將納入任務總結報告，供未來行政院統籌協調，審慎推動。（編輯：翟思嘉）1110310