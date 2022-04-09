解除自我健康監測出席活動 蘇貞昌：健康狀況很好

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111年全國身心障礙國民運動會開幕典禮9日在台中舉行，行政院長蘇貞昌致詞表示，因有各位選手克服障礙，所以障礙沒有阻礙、困難成為滋養，一方面提醒沒有障礙的民眾多珍惜，另一方面也鼓勵受限障礙者努力克服障礙、有所表現。中央社記者趙麗妍攝 111年4月9日

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（中央社記者趙麗妍台中9日電）行政院長蘇貞昌解除自我健康監測，他今天出席活動表示，指揮中心已明白宣布，他的健康狀況也很好，盼大家遵守防疫規範，趕快打疫苗，雖然確診者有增加，但多是無症狀或輕症。

總統蔡英文因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，進行居家隔離，蔡總統快篩與PCR檢測為陰性。曾和總統開會的行政院長蘇貞昌，經評估風險相對低，昨天解除自我健康監測。

蘇貞昌今天出席111年全國身心障礙國民運動會開幕典禮，外界關心他的健康狀況，蘇貞昌會前接受媒體聯訪表示，確診者的接觸者如果是陰性，接觸者的接觸者就可以正常生活。

蘇貞昌說，指揮中心已明白宣布，他的健康狀況也很好，希望大家也遵守防疫規範，趕快打疫苗，尤其是長者。只要做好防疫規範，雖然確診者有增加，但多是無症狀或輕症的，請大家放心。

對於嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例擬延長，行政院何時會提出修法草案送立院，以及特別預算還剩多少經費可運用，蘇貞昌回覆，疫情一時之間看起來不會中止，防疫條例還要繼續延長，會往這方面來做準備。

關於立委蔣萬安稱要把中正紀念堂改為台灣建設紀念館，蘇貞昌則認為，威權時代留下來的威權象徵，在民主、自由、開放、轉型正義的今天，連蔣萬安都知道要改變了，怎麼改比較好，大家可以討論、交換意見。

蘇貞昌致詞指出，身心障礙的國民因受限於障礙，但因為有各位克服障礙，所以障礙沒有阻礙，困難成為滋養，一方面提醒沒有障礙的民眾多珍惜、一方面也鼓勵受限障礙者克服障礙，突出成績。

蘇貞昌說，佩服運動選手在各領域用心用力，代表縣市到台中參加盛事，要一展成績，政府這幾年來，用盡許多資源，希望讓民眾重視運動、體育，擴展場所、增加經費、提高獎金，希望能把握最好的成績、再次超越。

國內疫情升溫，台中市長盧秀燕會前受訪表示，台中市政府首次承辦全國身心障礙國民運動會，如履薄冰，因為今年有疫情，籌備過程中用最高的防疫標準、規格，希望比賽圓滿順利，也因為有疫情，賽事不對外開放。（編輯：郭諭儒）1110409