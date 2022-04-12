遭質疑跑行程為選舉備戰 陳時中駁：宣導防疫

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（中央社記者王揚宇台北12日電）國民黨立委鄭正鈐今天質詢指出，現在疫情緊繃，衛福部長陳時中繼續跑行程，是否進入選舉備戰狀態；陳時中說，「如果我備戰狀態，絕對不是這樣」，現在主要行程是以宣導為目標，跟民眾溝通防疫。行政院長蘇貞昌也說，陳時中是為了防疫做宣導。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

鄭正鈐質詢提到，有些媒體報導及民眾認為，這段時間疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中還繼續跑行程，大家在想陳時中是否已經進入選舉備戰狀態。

鄭正鈐說，現在防疫的「新台灣模式」出來，如果陳時中要參選，就不要卡在指揮官這，讓防疫工作感覺有點卡卡的，對他選舉也有點卡卡的。

陳時中回應，「如果我備戰狀態，絕對不是這樣子」，他現在還沒有在準備，而且現在最主要的行程，都是以宣導為目標，跟民眾溝通防疫，這很重要。

鄭正鈐說，陳時中今天接受媒體訪問提到，跟總統蔡英文有就台北市長選舉非正式談過，這個非正式談話是在哪個場合、什麼時候會宣布。陳時中說，因為是非正式，所以印象不太深刻。

另外，鄭正鈐也建議在新台灣模式下，應該要有具體完整的指引，讓民眾遵循，但該如何積極防疫又能過正常生活，這是否會產生衝突。

蘇貞昌說，每天都有指引出來，就連新北市長侯友宜都說只要中央一公布都會完全配合、支持；此外，台灣是全世界最正常生活的國家，所謂的積極防疫就是戴口罩、勤洗手、打疫苗，大家要再更積極配合相關防疫規範指引。

鄭正鈐指出，當立法院、行政院、台北市政府有確診案例出現下，行政與立法部門密切接觸，中央流行疫情指揮中心會不會有更積極的做法。

陳時中說，按照基本的防疫原則做就好，立法院這邊建議要有防疫長，能夠自主應變，例如每個立委辦公室應該要有負責的人，萬一辦公室有人確診時，可以積極聯絡等。

此外，外傳民進黨內有人建議，陳時中可以出訪立陶宛或參加世界衛生大會等活動，藉此增加能見度，回來在宣布參選；陳時中今天受訪說，「那想太遠了吧」。（編輯：蘇龍麒）1110412