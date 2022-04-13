國民黨：快篩試劑價格要更親民 應在百元以內

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）本土疫情再起，國民黨今天主張，當學校停課時，家長應可請有薪的防疫照顧假，讓家長在工作與照顧間取得平衡；此外，快篩試劑的價格要更親民，應在百元以內。

教育部放寬全校停課標準引起部分家長批評，國民黨今天上午召開「儘速把握抗疫黃金期、快篩疫苗用藥都備齊」記者會，副秘書長王育敏表示，教育部的政策，沒有考慮到12歲以下孩子一劑疫苗都沒打的狀況，這讓家長無法安心，既然要放寬，應該要有更周延的配套。

王育敏指出，面對家長反彈的聲浪，政府真的都看不見嗎，會做出如此離譜的政策，是否是衛福部長陳時中也無心管其他部會的政策，因為在跑攤、被欽點參選台北市長，所以無心防疫，如果陳時中無法專心防疫，那就請儘早離開現在的位置，讓專業、專心的防疫指揮官做好這工作。

王育敏說，國民黨主張，當學校停課時，家長應可請有薪的防疫照顧假，這可讓家長在工作與照顧間取得平衡，但相關提案在立法院都遭到民進黨封殺；她要求教育部正視廣大家長的憂慮，重新思考放寬停課標準的政策，應思考如何優先保護孩子避免染疫。

與會的國民黨立委洪孟楷則說，快篩試劑是自我檢測防護的工具，價格應更親民，在百元以內讓民眾安心購買，要求衛福部以最快速度，在兩週內就能讓民眾買到百元以內的快篩試劑；至於校園內有2名以上確診者，政府應發放免費快篩試劑給全體師生，找出可能的感染源。

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洪孟楷也說，政府應考慮，未來參與大型室內活動者，應出示當天的快篩陰性證明，避免交叉感染，保護自己也保護他人，在進入後疫情時期的此時，政府應讓全國民眾能夠安心生活。

國民黨醫療委員會主委蔡明忠表示，政府放寬防疫標準後，未來的感染數不會少，民眾防護變得更重要，快篩試劑將變成日常用品；也呼籲民眾一定要施打第3劑疫苗，提升保護力。（編輯：翟思嘉）1110413