募集民間援烏物資運費高昂 外交部：要請政院幫忙

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（中央社記者黃雅詩台北14日電）外交部向民間募集捐贈烏克蘭物資達650噸，以DHL空運到歐洲運費達新台幣2.4億元，外交部援外金額總共也才3.7億元，立委羅致政認為，當初規劃應該更細膩。外交部長吳釗燮坦承，如果援外預算不夠，要請行政院幫助。

吳釗燮今天赴立院外交委員會列席報告業務，並備質詢。外交部募集民間援助烏克蘭人道物資的鉅額運費引起朝野關切。

民進黨立委羅致政質詢，民間捐贈烏克蘭的捐款高達１０億元，政府捐了多少？吳釗燮表示，政府第一批捐贈醫療物資大約700萬元，後續捐款還在規劃中，如果成熟會向外公布。

羅致政表示，日本捐贈烏克蘭折合新台幣57.7億元，韓國11億元，澳洲14億元，外交部援外金額預算總共3.7億元，全部都給烏克蘭也就這麼多，外國一個援助案就超過台灣，台灣的國際人道援助經費應該增加。

外交部日前回覆羅致政，原本預估會募集到50噸物資，編了1600萬元DHL運費預算，結果募集到650噸物資，現在預估運費會增加到2.4億元，羅致政質疑，這筆預算編在哪裡，是不是會挪用、排擠其他預算。

吳釗燮坦承，確實必須挪用其他司預算，「沒有辦法」，但不會動到民間募款，外交部已向行政院主計處反映如果援外預算不夠，要請行政院幫忙。

羅致政表示，運費2億多不是小數目，計畫一開始就該鎖定特定物資，當初規劃應該更詳細，有些物資剛開始就不該設置，拿錢去歐洲買效果更好，例如募集到的尿布、衛生棉、輪椅、手電筒、蠟燭，不是很占空間、就是很重，物資價值加在一起還沒有運費高，外交部當初不乾脆捐2億多元在歐洲買，為何要從台灣運過去。

根據外交部回覆給羅致政的資料，這筆運費將從外交部亞西司的國際合作及關懷預算支應，但這筆預算只剩１千多萬元能活用，羅致政擔心外交部預算被這筆意外支出的運費花光，主動表示願意協助外交部向行政院溝通，由行政院來負擔這筆費用。外交部長吳釗燮對此表達感謝。

外委會召委國民黨立委江啟臣則指出，外交部沒有好好務實規劃此次民間人道募捐活動，「跟行政院要錢，也是花人民的錢」。（編輯：郭無患）1110414