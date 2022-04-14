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林志豪退黨參選苗栗縣議員 民眾黨：只能尊重

2022/4/14 13:42
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（中央社記者陳俊華台北14日電）擬參選苗栗縣議員的林志豪今天說，民眾黨初選過程黑箱，宣布退黨參選。民眾黨表示，全案將交由選舉決策委員會妥善處理，參選是公民的權利，對於退黨逕行宣布參選，只能尊重。

媒體報導，民眾黨傳出苗栗縣議員提名黑箱，角逐初選的林志豪去年11月具名檢舉時任苗栗縣黨部主委馮啟彥內定名單，後來馮啟彥仍持決定好的名單要評鑑小組簽名，讓內定且涉「政府採購法」前科楊喬安獲得提名。這也引發民眾黨主席柯文哲在內部會議中，以情緒用語批評黨內幹部。

林志豪今天在臉書發文，宣布退出民眾黨，他說，初選過程黑箱，他更不能接受在中評會完成調查報告後，民眾黨主席柯文哲竟辱罵立委賴香伶；他也將參選苗栗縣第1選區縣議員。

民眾黨透過新聞稿表示，台灣民眾黨是個新興政黨，願意給年輕人機會，也已經提名相當多優秀且有抱負的青年候選人，但因為政黨本身年輕，面臨第一次的地方選舉，在選務推動上難免有未盡之處。

民眾黨表示，黨敢於反省檢討，透過機制將程序補正，林志豪先前申訴時表達只為追求公平遴選，民眾黨在12日就召開臨時中央委員會討論本案，並決議將全案交由選舉決策委員會做妥善處理。

民眾黨說，林志豪卻在選決會尚未召開前，就自行宣布退黨、並決定參選到底；可以感受林志豪的初衷，就是將參選列為唯一目標。

民眾黨表示，參選是每位公民的權利，但是政黨政治對選舉的提名還是有一定的程序，所以對於退黨逕行宣布參選，民眾黨只能尊重。（編輯：蘇志宗）1110414

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林志豪不滿民眾黨初選黑箱 退黨參選苗栗縣議員
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