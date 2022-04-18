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國民黨2/300

6至11歲打莫德納 國民黨籲勿將兒童當白老鼠

2022/4/18 10:29
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（中央社記者王承中台北18日電）衛福部食藥署核准莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，國民黨醫療委員會今天表示，為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT疫苗，美國對莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，政府不要將台灣兒童當成白老鼠。

衛福部食藥署昨天通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半，完整接種為施打2劑、間隔28天。

國民黨醫療委員會今天透過新聞稿指出，台灣為何不選擇已有「臨床適應症」的BNT疫苗，美國連對自己國產的莫德納都沒有太多信心敢用於兒童，台灣又是基於哪裡的勇氣拿台灣兒童嘗試。

國民黨醫療委員會表示，全球感染新冠肺炎人數以億計，疫苗接種的大數據各國都有，成果分析都可供政府參考，衛福部使用莫德納的決策與理由有義務讓全國民眾知曉。

新聞稿指出，家長對於將莫德納疫苗接種在6至11歲的兒童身上充滿擔憂與恐懼，衛福部長陳時中有必要且誠實地解釋清楚，會對兒童產生哪些副作用與後遺症，以及評估可能的死亡人數等。

國民黨醫療委員會表示，台灣少子女化的情形日益嚴重，小孩已是非常稀有且珍貴的寶貝，政府對於兒童的任何一項涉及生命健康的決策，都必須站在對兒童最有利的角度思考，如果有更安全的疫苗可以選擇，請不要將台灣兒童當成白老鼠，使用比較有風險的疫苗。（編輯：謝佳珍）1110418

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