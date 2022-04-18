蘇貞昌替地方創生站台 力挺5年預算翻倍至120億元

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（中央社記者潘姿羽台北18日電）行政院長蘇貞昌表態力挺地方創生，今天指示國發會主委龔明鑫應大力發展地方創生，給予更多預算支持，「不要只有5年60億元，5年120億元都沒有問題」。

國發會今天舉辦2022地方創生論壇暨成果展，蘇貞昌受邀致詞時表示，地方創生望文生義，「創」就是從無到有、從有到好，「生」是要有生意，才能繼續走下去、才能生生不息，創、生都要跟地方有關，因而叫做地方創生。

蘇貞昌並告訴龔明鑫，地方創生預算不要只有5年60億元，5年120億元都沒有問題，不一定成功才鼓勵，只要願意投入就非常了不起，「就算沒有成功，光鼓勵這個熱情、鼓勵對地方的感情，都值得政府花錢」。

蘇貞昌也說，COVID-19疫情導致邊境管制，民眾沒辦法出國，每年國外旅遊消費支出新台幣8000億元沒有出去玩「身體好癢」，可以鼓勵民眾到地方消費。

不過地方創生券使用率嚴重落後，地方創生券及地方創生行動支付回饋活動原規劃執行到111年4月底截止，國發會為了持續創造效益，並配合暑假期間民眾出遊消費，3月宣布兩者同步延長至111年8月底止。

對於地方創生刺激方案成效不佳，蘇貞昌也要相關部會滾動式檢討，「有錢還不會用，一定是我們哪個環節出差錯」，認為是因為沒有做好連結，希望各部會通通幫忙，不要怕失敗。

龔明鑫則說，蘇貞昌已經特別交代，要對地方創生年輕人大力支持，「要多多鼓勵、大大加碼，寧願多給也不要漏掉」，希望透過這樣的力量，讓地方創生團隊成為台灣之光。（編輯：潘羿菁）1110418